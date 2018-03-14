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Лукерья Ильяшенко — об отношениях с бойфрендом: «Я начала на него давить, называть „беременной кошкой“
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Лукерья Ильяшенко — об отношениях с бойфрендом: «Я начала на него давить, называть „беременной кошкой“ 

WMJ.ru 14 марта 2018
Фото: WMJ.ru
Актриса Лукерья Ильяшенко уже семь лет встречается с главным редактором мужского журнала Maxim Александром Маленковым. В своих соцсетях пара предпочитает не афишировать роман. Но недавно влюбленные впервые дали совместное интервью. 28-летняя Лукерья и 45-летний Александр откровенно рассказали о разнице в возрасте. По их словам, сейчас они спокойно относятся к этому, но еще несколько лет назад все было иначе. — рассказывает Александр. Полина Максимова, Александр Маленков и Лукерья Ильяшенко Также пара рассказала, что в их отношениях не все гладко. Например, у них есть вопросы друг к другу относительно стиля и внешнего вида. Но Лукерье за годы отношений с Александром даже удалось его немного изменить. А вот Маленкову пока не удалось убедить любимую сменить стиль в одежде. Читай по ссылке полное интервью пары. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото: Instagram
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