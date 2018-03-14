10 вещей, которые имеют большое значение для женщин

Многие мужчины считают это полной ерундой, но для женщин эти мелочи имеют огромное значение.

Вопрос «Как прошел твой день?»

Женщины воспринимают это не как формальность, а как проявление заботы. Да, для нас действительно много значит, когда любимый мужчина присылает сообщение с подобным вопросом. И нет, мы не собираемся подробно отвечать. Мы просто улыбаемся, глядя на экран. Когда нам открывают дверь в машине

Ды, мы можем и сами — безусловно. Но это проявление вежливости так греет душу! И очень льстит нашему самолюбию — особенно, конечно, в начале отношений. Долгие объятия и поцелуи

Мы переводим их как «Да, я люблю тебя». И это именно то, что нам нужно! Когда нас слушают

Не играют параллельно в приставку, не набирают смс и не смотрят сериал, а просто слушают. Мы хотим, чтобы мужчины уделяли нам внимание и были (хоть иногда!) заинтересованы тем, что мы говорим. Телефонные звонки

Мы живем в эру коротких текстовых. Иногда таких коротких, что даже обидно. Но нам все еще нравится снимать трубку, когда монитор услужливо высвечивает любимое имя. Комплименты

Когда любимый мужчина говорит «Ты прекрасно выглядишь», мы плавимся как снег на весеннем солнце. И, конечно, начинаем чуть сильнее годится собой: все же не зря старались и выбирали платье, что уж. Когда он помнит детали из прошлой беседы

Или, например, точно знает, какой у вас был маникюр во время прошлого свидания. Мужское внимание к мелочам делает нас абсолютно счастливыми. И заставляет верить в то, что мы имеем значение. Большое значение! Рука в руке

Возможно, это олдскульно и слишком романтично, но ужасно приятно. Потому что нам важно чувствовать связь. Когда нас берут за руку, мы знаем — есть контакт! Просто сообщения

Те самые, короткие, где-то посреди рабочего дня. Просто как знак, что он помнит. И скучает. «Я люблю тебя»

Без повода. Что может быть лучше?