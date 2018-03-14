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Стали известны новые подробности расставания Селены Гомес и Джастина Бибера
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Стали известны новые подробности расставания Селены Гомес и Джастина Бибера 

Журнал ОК! 14 марта 2018
Вот уже несколько дней в Сети не утихают разговоры о недавнем расставании Селены Гомес и Джастина Бибера. Артисты, которые возобновили свои отношения в октябре прошлого года, снова не смогли прийти к компромиссу. Некоторые источники утверждали, что причиной скоротечности романа стала ссора Селены и ее мамы. Родители певицы не одобряли ее выбор и пытались воздействовать на дочь. Однако сегодня в зарубежной прессе появились новые подробности раскола этой пары.
Селена уехала в Техас на выходные, чтобы побыть со своей семьей. Она сделала перерыв в отношениях с Джастином частично из-за давления семьи, а также из-за некоторых проблем, связанных с его днем рождения.
Селена Гомес и Джастин Бибер
Как оказалось, певица хотела отметить день рождения Джастина в узком кругу, но именинник решил закатить шумную вечеринку. Разногласия влюбленных не закончились ничем хорошим — Селена просто не пришла к своему бойфренду на праздник, а поздравила его в соцсетях.
Напомним, что Джастин и Селена начали встречаться еще в далеком 2011, когда еще не были так знамениты, но спустя 3 года все же расстались. В октябре прошлого года экс-влюбленных стали замечать вместе. Тогда инсайдеры рассказали, что Селена решила дать Джастину второй шанс.
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