Стали известны новые подробности расставания Селены Гомес и Джастина Бибера

Вот уже несколько дней в Сети не утихают разговоры о недавнем расставании Селены Гомес и Джастина Бибера . Артисты, которые возобновили свои отношения в октябре прошлого года, снова не смогли прийти к компромиссу. Некоторые источники утверждали, что причиной скоротечности романа стала ссора Селены и ее мамы. Родители певицы не одобряли ее выбор и пытались воздействовать на дочь. Однако сегодня в зарубежной прессе появились новые подробности раскола этой пары.

Селена уехала в Техас на выходные, чтобы побыть со своей семьей. Она сделала перерыв в отношениях с Джастином частично из-за давления семьи, а также из-за некоторых проблем, связанных с его днем рождения.

Селена Гомес и Джастин Бибер

Как оказалось, певица хотела отметить день рождения Джастина в узком кругу, но именинник решил закатить шумную вечеринку. Разногласия влюбленных не закончились ничем хорошим — Селена просто не пришла к своему бойфренду на праздник, а поздравила его в соцсетях.

Напомним, что Джастин и Селена начали встречаться еще в далеком 2011, когда еще не были так знамениты, но спустя 3 года все же расстались. В октябре прошлого года экс-влюбленных стали замечать вместе. Тогда инсайдеры рассказали, что Селена решила дать Джастину второй шанс.