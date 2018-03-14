«Хотела стать актрисой, но уже 23 года работаю бухгалтером»

«Почему так и не получилось? Уверенности в себе не хватило, плюс еще родители были против: мол, что дурью маяться, несерьезная эта профессия. А я и возразить не могла. Раз в месяц хожу в театры. Это моя отдушина. Порой с завистью наблюдаю за актерами, за их игрой.

Друзья и родственники смеются надо мной с мужем. Мой водительский стаж 19 лет, а муж боится скорости, машин. Я могу пойти в гараж ковыряться, а супруг в это время борщи варит. Когда приходят его друзья в гости, так мы с ними про машины, двигатели, бензин можем весь вечер проговорить. Готовить и прибираться никогда не умела и не любила. Мама всегда говорила, что так в девках и останусь, кому я такая нехозяйственная нужна? Но все-таки миром правит любовь, муж принял и полюбил меня такой. Хотела воплотить свою мечту в дочери. Думала, может, хоть она станет актрисой, но увы. С детства она любила погонять мяч с пацанами во дворе, посещала баскетбольные, волейбольные секции, сейчас учится в академии МВД . Мы с дочерью противоположности во всем. Я никогда не любила спорт и не понимала, как может нравиться то, что просто тебя обессиливает. Чтобы привести себя в форму, мне проще поголодать недельку-другую. Порой кажется, что моя дочь старше и мудрее меня. Если б я была моложе, то и пупок проколола бы, и татуировку набила. Люблю все новое, модное, современное, в то время как мою дочь это все абсолютно не интересует. Что многих удивляет во мне? Я не пью никогда алкоголь. В молодости, конечно, могла пригубить, но с возрастом поняла, что могу вполне веселиться и без него. Когда люди узнают об этом, то хором говорят, что больная или кодированная. Один раз пришлось рюмку выпить на Новый год, чтоб все уже убедились, что никакая я не больная и не кодированная.

Не могу дома находиться без включенного телевизора. Даже когда сплю, не выключаю его. Муж где-то вычитал утверждение психологов, что данный факт является причиной одиночества. Я даже одно время в телефоне у него была записана как „одинокая моя“.

Во мне сидят два „Я“. Одно хочет уехать в деревню, топить печь и купаться в речке, а другое — жить в шикарном особняке с прислугой. Люблю просторы Алтая. За свою жизнь была там раз тридцать, и всегда он по-новому открывается для меня. Могу после работы в пятницу мужу сказать: „Поехали“. Двадцать минут сборов, и мы уже в пути. Мой первый брак был неудачным. Бывший муж повернут на деньгах. Доходило до того, что, когда я дарила ему подарок, он бежал в магазин и смотрел, сколько тот стоит. Насмехался над друзьями, которые, по его мнению, не дорого-богато были одеты. После этого я решила, что не хочу быть очень богатой, пусть лучше будет уровень жизни средний, но счастливый.

Всегда придерживалась девиза: „Живите для себя и никого не слушайте“».