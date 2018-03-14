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Зейн перестал фоловить Джиджи в Instagram
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Зейн перестал фоловить Джиджи в Instagram 

Popcake.tv 14 марта 2018
Фото: Popcake.tv
После того, как Зейн Малик (Zayn) и Джижди Хадид (Gigi) объявили о расставании, британская газета выдвинула предположение, что причиной стал…! По словам журналистов, Зейн перестал фоловить свою бывшую девушку в соцсетиотписался от профилей всех родных Хадид. А вот Джиджи все еще следит за жизнью экс-бойфренда. января, в День Рождения Зейна, девушка выложила в сторис трогательное поздравление. «Люблю этого человека больше, чем могут выразить любые слова. Меня очень вдохновляет его желание и стремление становиться лучше с каждым днем. С днем рождения, мой Зейн! Счастливого праздника! Я счастлива быть с тобой!» — написала девушка. А месяц спустя, в День святого Валентина, Джиджи выложила селфи со своим молодым человеком и поздравила с праздником всех подписчиков. Тогда никто и не думал о том, что одна из самых крепких звездных пар может принять решение разойтись. А между тем, по словам поклонников, тревожные звоночки появились еще в октябре прошлого года. На Хэллоуин Зейн не посчитал нужным выложить совместную фотографию со своей девушкой — в его появилась только фотография его праздничного костюма.
Видимо, расставание далось бывшему участнику совсем нелегко. И хотя Зейн обещал продолжать поддерживать Джиджи и быть ей верным другом, следить за ее жизнью в соцсетях он оказался не в силах.
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