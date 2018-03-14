Поклонники считают, что певица МакSим воссоединилась с отцом первого ребенка и готовится к свадьбе с ним

На днях поклонники узнали о том, что певица Марина Максимова вновь начала строить отношения со своим первым мужем, от которого родила старшую дочь. Как оказалось, Марина пригласила Алексея сняться в ее новом клипе, в котором они сыграют пару.

Пользователи были немало озадачены выбранной кандидатурой певицей и завалили артистку вопросами. Пока что Марина не стала комментировать романтические отношения с бывшим супругом.

«Я пока не могу сказать. Это секрет… В видео мы играем самих себя. У нас с Лешей сейчас прекрасные отношения. Они не всегда были такими. Но я рада, что нам удалось преодолеть все трудности. Поэтому это такой своеобразный клип-примирение!» — написала в своем микроблоге Максимова.

Однако внимательные поклонники также заметили, что на безымянном пальце Марины появилось кольцо. Марина выложила в свой микроблог рекламный снимок ювелирного салона, на котором демонстрирует помолвочное кольцо, однако пользователи считают, что даже в этой рекламе Марина намекнула на скорое замужество. Пока что Максимова не комментирует личную жизнь.

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