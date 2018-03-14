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Поклонники считают, что певица МакSим воссоединилась с отцом первого ребенка и готовится к свадьбе с ним
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Поклонники считают, что певица МакSим воссоединилась с отцом первого ребенка и готовится к свадьбе с ним 

Teleprogramma.pro 14 марта 2018
Фото: Teleprogramma.pro
На днях поклонники узнали о том, что певица Марина Максимова вновь начала строить отношения со своим первым мужем, от которого родила старшую дочь. Как оказалось, Марина пригласила Алексея сняться в ее новом клипе, в котором они сыграют пару.
Пользователи были немало озадачены выбранной кандидатурой певицей и завалили артистку вопросами. Пока что Марина не стала комментировать романтические отношения с бывшим супругом.
«Я пока не могу сказать. Это секрет… В видео мы играем самих себя. У нас с Лешей сейчас прекрасные отношения. Они не всегда были такими. Но я рада, что нам удалось преодолеть все трудности. Поэтому это такой своеобразный клип-примирение!» — написала в своем микроблоге Максимова.
Однако внимательные поклонники также заметили, что на безымянном пальце Марины появилось кольцо. Марина выложила в свой микроблог рекламный снимок ювелирного салона, на котором демонстрирует помолвочное кольцо, однако пользователи считают, что даже в этой рекламе Марина намекнула на скорое замужество. Пока что Максимова не комментирует личную жизнь.
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