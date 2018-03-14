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В Челябинске полиция проверяет объявление в соцсетях о продаже на органы младенца
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В Челябинске полиция проверяет объявление в соцсетях о продаже на органы младенца 

Парламентская газета 14 марта 2018
Фото: Парламентская газета
В Челябинске полиция проверяет информацию по поводу обращения женщин с жалобами друг на друга о размещение от их имени порочащих объявлений, в том числе о продаже ребенка на органы. По данному факту отдел полиции по Тракторозаводскому району проводит проверку, пишет ura.ru.
В соцсетях разместили объявление «Продам ребенка на органы!» с указанием адреса в Челябинске и номером телефона. К записи было приложено фото женщины с малышом на руках. Объявлением заинтересовалась полиция, сотрудники которой вступили с «продавцом» в переписку.
«Покупателю» предложили придти по указанному адресу и купить ребенка за 200 тысяч рублей.
В понедельник, 12 марта, сразу после переписки сотрудники полиции пришли по указанному адресу, приготовившись возбудить уголовное дело по ч.2 ст. 127.1 (торговля людьми, в целях изъятия у потерпевших органов и тканей). Но хозяйка была в полном недоумении. Она подтвердила, что фото с сыном, размещенное в аккаунте, ее, номер телефона также принадлежал ей. Но, по словам женщины, она такого объявления не давала. Дело на нее не завели, но сейчас опека выясняет условия, в которых живут мать с сыном.
Женщина уже написала четыре заявления в полицию, пишет издание. По данным источников в полиции, под подозрение попала бывшая подруга женщины. Оказалась, что сама мать ребенка после ссоры с приятельницей, написала от ее имени объявление в сети об оказании услуг интимного характера. 22 февраля подруга, которую представили в сети в неприглядном виде, написала заявление в полицию на Людмилу. А позднее от имени Людмилы разместила сообщение о продаже ребенка «на органы».
В пресс-службе управления МВД по Челябинску подтвердили информацию об обращениях женщин с жалобами друг на друга и о размещение от их имени порочащих объявлений. По данному инциденту отдел полиции по Тракторозаводскому району проводит проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
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