Первое селфи Зейна Малика после расставания с Джиджи Хадид

Вчера как гром среди ясного неба прогремела новость о том, что Зейн (25) и Джиджи (22) больше не вместе. Модель и музыкант сделали официальные заявления в «Твиттере», пояснив, что останутся друзьями и — если вкратце — зла друг на друга не держат. Когда именно пара пришла к такому решению — неизвестно, но ночью Малик выложил первое селфи «после расставания», и выглядит он на нем очень расстроенным.

Кстати, на Джиджи Малик больше не подписан — только на несколько музыкантов, свою сестру и фан-аккаунты. А вот Хадид от бывшего возлюбленного не отписалась. Уважаем.

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