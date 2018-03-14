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Первое селфи Зейна Малика после расставания с Джиджи Хадид
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Первое селфи Зейна Малика после расставания с Джиджи Хадид 

Peopletalk 14 марта 2018
Фото: Peopletalk
Вчера как гром среди ясного неба прогремела новость о том, что Зейн (25) и Джиджи (22) больше не вместе. Модель и музыкант сделали официальные заявления в «Твиттере», пояснив, что останутся друзьями и — если вкратце — зла друг на друга не держат. Когда именно пара пришла к такому решению — неизвестно, но ночью Малик выложил первое селфи «после расставания», и выглядит он на нем очень расстроенным.
Кстати, на Джиджи Малик больше не подписан — только на несколько музыкантов, свою сестру и фан-аккаунты. А вот Хадид от бывшего возлюбленного не отписалась. Уважаем.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/pervoe-selfi-zejna-malika-posle-rasstavaniya-s-dzhidzhi-hadid/
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