Парень месяц сидел в приложении для знакомств и вывел неутешительную статистику

Житель Индонезии 28 дней подряд отвечал на все совпадения в Tinder и описал полученный опыт в виде подробного графика. Об этом он рассказал на имиджборде Reddit.

Пользователь под ником keongmanja нарисовал график, где подробно расписал опыт использования популярного дейтинг-сервиса на протяжении практически месяца. Судя по статистике, его анкета изначально заинтересовала 53 девушки, которые ответили ему взаимностью.

Однако абсолютное большинство из них так и не согласились встретиться с мужчиной: ему удалось назначить свидание лишь с девятью девушками, из которых пришли только четыре. Остальные отменили встречу или просто не явились.

Судя по графику, даже при совпадении организовать встречу оказалось не слишком просто. 19 собеседниц написали, что не знают, когда у них будет свободное время. Еще восемь девушек отказались идти на свидание из-за большого расстояния между потенциальными влюбленными. Некоторые и вовсе писали, что боятся встречаться с парнями из приложения для знакомств.

Для чистоты эксперимента Keongmanja указал в профиле, что он — 25-летний мужчина с традиционной сексуальной ориентацией и высшим образованием. Пользователь отправлял всем девушкам одно и то же первое сообщение, так как у 80 процентов его совпадений не было никакого описания в анкете.

На вопросы других пользователей о состоявшихся свиданиях мужчина ответил, что не занимался сексом с этими девушками, так как в Индонезии действует табу на отношения до свадьбы.