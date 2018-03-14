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Джиджи Хадид порвала с Зейном Маликом
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Джиджи Хадид порвала с Зейном Маликом 

WomanHit.ru 14 марта 2018
Фото: WomanHit.ru
Звезда брендов Tom Ford и Victoria’s Secret, 22-летняя Джиджи Хадид, и 25-летний британский поп-исполнитель Зейн Малик недавно объявили поклонникам о своем расставании. За два года бурного романа они не раз ссорились и расходились. Но все же смогли остаться друзьми даже после разрыва.
В минувший вторник музыкант написал в своем «Инстаграме»: «Когда жизнь бросает в вас лимоны, ловите их, и они не ударят по лицу». Затем пояснил в «Твиттере»: «У нас с Джиджи были невероятно важные отношения в любви и радости, и я очень уважаю и восхищаюсь Джиджи как женщиной и другом».
В той же соцсети ему вторит и Джиджи: «Я не желаю ему ничего, кроме самого лучшего, и буду продолжать поддерживать его как друга, которого я очень уважаю и люблю. Так и в будущем, что бы ни случилось, я буду всегда рядом».
Напомним, что только в начале этого года — в январе — Зейн увековечил глаза любимой в виде тату на своей груди, а год назад в Сети говорили об их помолвке.
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