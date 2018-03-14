Джастин Теру закрутил роман с 25-летней художницей 

После расставания с Дженнифер Энистон к личной жизни Джастина Теру приковано повышенное внимание. Западные СМИ утверждают, что рассекретили новый роман мужчины. По их сообщениям, Джастин встречается с рыжеволосой художницей Петрой Коллинз. По сообщениям, пару уже неоднократно видели вместе за ужином, а также еще до расставания с экс-женой в Instagram Джастина появилась совместная фото с Петрой. Интересно, что до недавнего времени художница дружила с Селеной Гомес. Но последняя на днях отписалась от Петры в соцсетях. Видимо, это как раз связано с новым романом Коллинз. Ведь Селена дружит с Дженнифер Энистон, поэтому в этой ситуации она предпочла встать на сторону обманутой женщины. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото: Global Look Press