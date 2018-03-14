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Валентина Титова о разводе с Владимиром Басовым: «Я выбросилась из горящего танка»
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Валентина Титова о разводе с Владимиром Басовым: «Я выбросилась из горящего танка» 

Вести.Ru 14 марта 2018
Фото: Вести.Ru
Актриса Валентина Титова в программе «Судьба человека» призналась ведущему Борису Корчевникову, что замуж за известного актера и режиссера Владимира Басова выходила без любви. Более того: предложение руки и сердца от его имени делал ей сценарист Алексей Леонтьев.
"Он мне вбивал в мозги, что передо мной счастливый случай, великий человек, который берет на себя мою судьбу. И я не должна быть дурой. И где мои глаза, моя душа и мое сердце? Надо уметь рассмотреть, что жизнь вдруг преподносит", — вспоминает Валентина Титова.
При этом сам Басов сидел и молчал. Актриса, однако, лукавить не стала, и призналась ему, что любит другого мужчину. На это Басов ответил: «Ничего. Замуж — это выбранный путь, а не счастье».
Тогда у актрисы был страстный роман и трепетные чувства к Вячеславу Шалевичу. Титова говорит: когда между ними с первого взгляда пробежала искра, она не знала, что Шалевич не свободен.
Валентина все-таки связала свою судьбу с Басовым. Правда, официально поженились они только после рождения сына.
Вместе пара прожила 14 лет, однако семья все же распалась. Когда это произошло, Титову стали обвинять в том, что это о она разрушила семью ради любовника — оператора Георгия Рерберга, сама бросила детей и вообще использовала мужа-режиссера, чтобы стать знаменитой (на самом деле, именно его фильмы принесли Титовой всесоюзную славу).
Актриса опровергает эти слухи. Она говорит, что искренне любила Басова, но жизнь с ним была невыносима. «Я выбросилась из горящего танка», — признается актриса, вспоминая развод.
Оказывается, что счастливым фасадом скрывались скандалы, которые порой доходили даже до драк, алкоголизм и болезненная ревность Басова.
После развода суд оставил сына и дочь влиятельному отцу, а Басов отстранил детей от общения с матерью.
Титова считает, что на это повлияла Наталья Фатеева — предыдущая супруга Басова, которая хотела вновь женить его на себе.
Удалось ли актрисе наладить отношения с детьми, как Басов «устранил» своего соперника — Вячеслава Шалевича, что отвечает на обвинения в том, что это она бросила мужа и детей? Об этом — в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1».
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