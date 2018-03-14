«Бракованные». Каждая вторая семья в Тамбовской области разводится

Забыли о традиционных ценностях

По данным регионального управления ЗАГС по Тамбовской области, в 2017 году на 6,4 тысяч браков в области приходилось 4,1 тысячы разводов. В 2016 году этот показатель равнялся 6,1 тыс. на 4,1 тыс. соответственно. А в расчёте на тысячу браков приходилось 678 разводов.

«В некоторые периоды показатель всё-таки растёт в лучшую сторону, что происходит за счёт пособий. Особенно важна роль материнского капитала: с его появлением стали чаще рожать вторых и третьих детей. Здесь важную роль играет брак. Рожая ребёнка в браке, женщина живёт в уверенности, что у него будет официальный отец, что, пока она сидит с ребёнком и не работает, он их обеспечит, не покинет, а впоследствии вместе они наживут совместное имущество. Некоторые женщины пытаются сделать это и в сожительстве, но вне брака не все мужчины устанавливают отцовство над своими детьми, — заявила начальник управления ЗАГС Тамбова Наталия Сажнева. — Если вести речь о разводах, то статистика стабильная, но сама по себе цифра немаленькая, и число не уменьшается».

И всё это происходит на фоне и без того непростой демографической обстановки в области. По данным Тамбовстата, в 2017 году на 8,9 тысяч новорождённых приходилось 15,7 тысяч умерших. Получается, чтобы залатать эту демографическую дыру, на каждого умершего уже сегодня должно быть как минимум два родившегося. А как это реализовать в условиях кризиса, который переживает институт семьи сегодня? Для начала нужно разобраться в том, почему в некогда счастливых союзах появились трещины. Наталия Сажнева считает, что корень проблемы — искажённые понятия о браке у супругов и размытое видение их ролей в семье.

«Чаще всего разводятся люди до 25 лет и без детей. Хотя есть разводы и среди пожилых пар. Когда молодёжь спрашиваешь о причинах, в основном следует ответ: «Он пришёл — и за компьютер, а мне внимания никакого. Я дома убираюсь, а хочется погулять, а куда я сейчас с ребёнком?». Это показывает отсутствие внимания к супруге. Но она же этого человека сама выбрала и предполагала, что он из себя представляет. Мне кажется, здесь нужно участие не только психологов, но и православных священнослужителей, которые побеседовали бы с парами о традиционных ценностях российского народа. Ведь женщин у нас всегда воспитывали как хозяек, умеющих создать уют. Основная женская миссия — это рожать детей, воспитывать, готовить и убирать дом. Почему мужчина обязан пылесосить, если он устал на работе, обеспечивая семью? Конечно, если он сам не против, то это прекрасно. Но если нет, то почему после работы он должен ещё и заниматься бытом?» — рассказала Наталия Сажнева.

Как сохранить семью?

На грани развода оказалась и семья Макаровых из Тамбова. Молодые решили оформить отношения, когда обоим было чуть больше 20 лет. Но спустя год совместной жизни всё пошло не так, как было первоначально в их мечтах.

«Наверное, первое время всё в отношениях относительно хорошо, ведь не замечаешь негативных мелочей. Но когда они накапливаются, возникают ссоры, скандалы. Вот в нашей семье так и произошло», — говорит молодая жена Татьяна Макарова.

В целях укрепления института семьи в конце 2017 году в Тамбовской области заработала «Служба примирения». Она действует на базе органов ЗАГСа. Здесь дают профессиональные советы парам, решившим зарегистрировать свой брак или его расторгнуть. Сегодня уже есть семьи, которым помогли сохранить союз. Как выясняется на практике, порой людям необходимо всего лишь пересмотреть серьёзность причин, из-за которых они хотят расторгнуть брак. И разобраться в этих проблемах им бесплатно помогают психологи и юристы.

«К нам обращались пары, и не одна, которые имели с твёрдое намерение расторгнуть брак. Но после юридической консультации после общения с психологом, люди задумались о том, серьёзна ли эта проблема, из-за которой нужно расторгнуть брак. Многие раздумали подавать заявления», — говорит юрист Артём Воробьёв.

Приём специалисты ведут по вторникам в первой половине дня.