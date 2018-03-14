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Селена Гомес и Джастин Бибер снова расстались
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Селена Гомес и Джастин Бибер снова расстались 

13 Новостей.ru 14 марта 2018
Фото: 13 Новостей.ru
Поклонники радовались воссоединению пары после долгого перерыва и надеялись, что у пары всё будет хорошо, однако счастье продлилось недолго и влюблённые снова расстались. Вот такие вот новости шоу бизнеса. Было много разговоров про будущую свадьбу и про то, какая у них сильная любовь, глянцевые журналы пестрили снимками, на которых они улыбались и чуть ли не говорили о вечной любви и снова решили разбежаться. А не пиар ли это был, как любят делать многие знаменитости? Некоторые уверены, что всё дело в матери Селены, которая категорически против отношения её дочери с Джастином и даже попал в больницу из-за нервного срыва. Сама же Селена комментирую данную ситуация сказала о том, что не считает расставание окончательным, просто необходимо сделать перерыв. Интересным фактом является то, что прошлый перерыв между Бибером и Гомес длился три года. Поклонники верят в то, что они снова будут вместе.
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