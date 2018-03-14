Анна Седокова хочет рассказать о своих отношениях

Анна Седокова призналась, что очень любит читать и, возможно, попробует себя в роли писательницы. «Вы часто спрашиваете, что я читаю. Вот в это путешествие я решила взять минимум психологии и мотивации (видимо достаточно уже) и больше чувств! Это мой минимальный состав книг на дней семь. Я читаю много и безостановочно. Иногда перечитываю, чтобы переосмыслить… Могу поразмышлять об отношениях. Может даже книгу допишу. Только если вам это интересно. Писать про отношения?» — задалась вопросом певица в своем «Инстаграме».