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Анна Седокова хочет рассказать о своих отношениях
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Анна Седокова хочет рассказать о своих отношениях 

WomanHit.ru 14 марта 2018
Фото: WomanHit.ru
Анна Седокова призналась, что очень любит читать и, возможно, попробует себя в роли писательницы. «Вы часто спрашиваете, что я читаю. Вот в это путешествие я решила взять минимум психологии и мотивации (видимо достаточно уже) и больше чувств! Это мой минимальный состав книг на дней семь. Я читаю много и безостановочно. Иногда перечитываю, чтобы переосмыслить… Могу поразмышлять об отношениях. Может даже книгу допишу. Только если вам это интересно. Писать про отношения?» — задалась вопросом певица в своем «Инстаграме».
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