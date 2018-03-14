Диктор и телеведущая Алла Данько рассказала, почему три ее брака закончились разводом

Завтра день рождения отметит диктор Центрального телевидения Алла Данько. Ей исполнится 72 года. Накануне знаменательного события она дала интервью, в котором рассказала о своей личной жизни, что знаменитость делает крайне редко. Напомним, что в юности она отучилась на врача, но ее всегда тянуло к творчеству. Потом Алла Георгиевна прошла отбор и стала диктором. Однако в 1995-м году дикторский отдел закрыли и ей пришлось заниматься сразу несколькими работами: вести концерты, устраивать детей в детский сад и ставить телефоны.

Артистка была замужем три раза. По ее словам, первый ее брак был совсем незрелым, поэтому они прожили вместе лишь год. Данько отметила, что любая проблема у них перерастала в нечто очень важное, даже приготовление еды. Однако позже она встретилась с бывшим возлюбленным, который стал врачем и он ей признался, что сейчас бы с ней не расстался. Со вторым мужем Валерой артистка прожила вместе не один год и родила от него сына Василия. Тогда она уже была звездой ТВ и по началу супруг этим даже гордился, но затем это вылилось в комплекс. «Вроде бы и зарабатывал неплохо (он был инженером по профессии — прим.ред.), но вдруг стало заедать, что в глазах окружающих — не я жена Корнилова, а он — муж Данько. С трудом это переносил и мог прошипеть: „Ты просто объявлялка!“», — поделилась воспоминаниями Алла Георгиевна. В итоге они развелись спустя три года отношений, так как телеведущая не могла больше терпеть такого отношения.

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Она добавила, что с тех пор отец мальчика так и не пришел повидаться с сыном, ни разу за 33 года. По ее словам, супруг винил в разводе ее, но Данько считает, что они расстались из-за характера бывшего супруга. Вспоминать о третьем мужем женщине было очень больно, поэтому подробностей она говорить не стала. Лишь сказала, что он тоже был технарь и прожили они вместе также три года. По словам телеведущей, все закончилось трагически и она решила все преодолеть сама, отправив родных из Москвы. Алла Георгиевна, считает, что все случившееся с ней было распоряжением Бога. Она призналась, что мечтала встретить мужчину, которого бы любила и уважала, но такого ей не довелось встретить. «Раньше ждала, думала: „А вдруг еще кто-то появится?“, а теперь все — ничего не жду», — рассказала Данько EG.ru. Сейчас она считает своей опорой сына, а всю заботу дарит своему внуку Игорю, который после развода родителей стал жить отдельно. Мальчика помогают воспитывать родители бывшей жены Василия. Однако Игорь приезжает иногда гостить и к бабушке.