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Жизнь после оттенков: Джейми Дорнан практикует БДСМ с супругой
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Жизнь после оттенков: Джейми Дорнан практикует БДСМ с супругой 

Popcake.tv 14 марта 2018
Фото: Popcake.tv
Тот случай, когда профессия откладывает отпечаток на твою повседневную и личную жизнь. Актер Джейми Дорнан, который сыграл Кристиана Грея в эротической саги рассказал, что опыт полученный на съемках «Оттенков» разнообразил его семейную сексуальную жизнь:
«Мы практиковали с супругой пару раз несколько тех смелых экспериментов, которым я научился на съемках и поверьте этому надо обучаться неделями, чтобы получилось максимально эффективно. Она сначала смеялась и не понимала ничего» — пошутил Джейми с журналистами в эфире американского телеканала
Тем не менее, Дорнан благодарен, что прошел такую школу семейной жизни и сексуального воспитания. Однако больше в такой соваться не намерен. В планах у Джейми уйти от образа слащавого Кристиана и сыграть шута или крейзи-персонажа в какой-нибудь комедии.
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