Жизнь после оттенков: Джейми Дорнан практикует БДСМ с супругой

Тот случай, когда профессия откладывает отпечаток на твою повседневную и личную жизнь. Актер Джейми Дорнан, который сыграл Кристиана Грея в эротической саги рассказал, что опыт полученный на съемках «Оттенков» разнообразил его семейную сексуальную жизнь:

«Мы практиковали с супругой пару раз несколько тех смелых экспериментов, которым я научился на съемках и поверьте этому надо обучаться неделями, чтобы получилось максимально эффективно. Она сначала смеялась и не понимала ничего» — пошутил Джейми с журналистами в эфире американского телеканала

Тем не менее, Дорнан благодарен, что прошел такую школу семейной жизни и сексуального воспитания. Однако больше в такой соваться не намерен. В планах у Джейми уйти от образа слащавого Кристиана и сыграть шута или крейзи-персонажа в какой-нибудь комедии.