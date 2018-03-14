5 жен популярных российских рэперов

Елена Пинская (жена Басты)

Со своей женой Еленой Баста познакомился в 2007 году. С тех пор они неразлучны. В большинстве своих лирических треков рэпер, как и полагается, признается супруге в любви и благодарит судьбу за то, что та послала ему идеальную женщину. Елена — настоящая боевая подруга и надежный тыл для своего мужа. Вместе они воспитывают двоих очаровательных дочерей — Машу и Василису.

Анна и Леван встретились еще будучи первокурсниками журфака в 2004 году. Спустя пять лет рэпер сделал любимой предложение. Сейчас Анне завидует половина девчонок страны. Несмотря на то, что она не слишком публичный человек, фанаты знают о ней довольно много. В большинстве своих песен L’One рассказывает о покладистом характере любимой женщины и бесконечное число раз признается ей в любви. «Она успокоит, молча обняв, знает: не проживу без нее ни дня, она — символ воды и стихии огня…». Эх… не каждой девушке удается выудить из своего бойфренда столько красивых и искренних слов.

Анна Алексеева (жена Noize MC)

Анна Алексеева, в отличие от многих других жен русских рэперов, не стремится к известности. У нее другая задача — охранять домашний очаг и воспитывать двоих общих сыновей — Васю и Мишу. Кажется, со своими обязанностями жена Noize MC справляется великолепно. Во всяком случае, рэпер продолжает ее боготворить и посвящать песни.

Став девушкой самого романтичного «блэкстаровца» Мота, Маша мгновенно обаяла его поклонников. Помимо природной красоты, фанаты обожают ее за непосредственность, общительность и хороший вкус. Думаем, все это и помогло Марии добиться популярности в Сети. Сейчас на ее Instagram подписано почти 2 миллиона человек. У Мота, к слову, это число почти в два раза больше.

А вот Оксане Самойловой удалось практически невозможное: сейчас она едва ли не успешнее своего мужа. У жены Джигана свой бизнес (причем, не один) и шестимиллионная армия фанатов, которая следит за ее успехами и успехами троих ее детей в социальных сетях. Признайтесь, честно, вы тоже лайкаете их трогательные семейные фоточки?