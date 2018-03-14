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«Только не надо умничать»: Анфиса Чехова рассуждает о сильных мужчинах
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«Только не надо умничать»: Анфиса Чехова рассуждает о сильных мужчинах 

Eva.ru 14 марта 2018
Фото: Eva.ru
Известная телеведущая Анфиса Чехова в своем Инстаграм-аккаунте снова решила порассуждать о мужской психологии. Видимо, для 40-летней красавицы тема слабости сильного пола является ахиллесовой пятой. Однако в этот раз на ее глубоко философские рассуждения откликнулись сами «марсиане».
Не так давно популярная телеведущая и прекрасная женщина Анфиса Чехова пережила развод с когда-то горячо любимым мужем. И хоть знаменитость и уверяла своих поклонников, что с ней все отлично и между бывшими возлюбленными теперь царит мир и гармония во имя общего чада, но с каждым новым днем в это все слабее верится.
В последнее время 40-летняя красавица с головой ушла в сложные философские или скорее даже психологические рассуждения на тему гендерных отношений. Примечательно, что излюбленной темой Анфисы стали «сильные мужчины», ну или их прототип ее глазами. В одном из постов женщина уверяет, что никогда не имела рядом с собой сильного партнера и, несмотря на постоянное внимание со стороны мужчин, она в них все же разочаровалась.
И вот несколько дней спустя теледива уже пишет о том, что «сильные мужчины» всегда выбирают «сильных женщин», к которым она себя, безусловно, причисляет, ведь далее следует совет подписчицам — работать над собой. Проще говоря, хочешь замуж за принца — стань принцессой.
«Сильного Мужчину всегда привлекают Сильные Женщины! Но сильные не в общепринятом понятии силы, сильные не по-мужски, а по женски. Такая Женщина не выглядит сильной, разве что Сильно Манящей. Если ты хочешь, что бы в твоей жизни появился именно Сильный Мужчина, или твой Мужчина почувствовал и обрел свою силу, не жди у моря погоды, работай над собой, открывай в себе сильные женские Энергии, буди в себе Настоящую Женщину. Начни выглядеть, чувствовать, пахнуть, смотреть на мир и Любить как она!», — написала в своем Инстаграм-аккаунте Анфиса.
И все бы хорошо, ведь все, осилившие массивный текст, подписчицы согласились с мыслями своего кумира, да вот в женский междусобойчик неожиданно вмешались мужчины. «Может не женщины нам будут рассказывать, что такое настоящие мужчины, а мы сами?!» «Вот только не надо умничать! После таких вот мыслей мужчины и вынуждены равняться на некий выдуманный женщиной образ (который просто не реален!), а не быть самими собой» «Вы нам лучше расскажите, что такое настоящая женщина, а не приживалка» «Сидят Марсиане на Марсе и вдруг один говорит, а давайте я Вам расскажу, что такое Землянин» «Анфиса, если вы такого найдете, обязательно расскажите нам про него… А лучше покажите!» «Вы вообще поняли что написали?!? Нельзя придумывать себе идеального человека! Иначе есть риск остаться в одиночестве с мысленным героем в голове и в окружении кошек» «А давайте поговорим об идеальной женщине! Вы все считаете, что мы что-то вам должны. А вы нам разве нет?» К слову, недавно Анфиса Чехова сделала попытку провести параллель между автомобилем и его владельцем, но далеко не все ее поклонники разделили ее субъективное мнение.
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