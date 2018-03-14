6 мифов о бисексуалах

Говорят, что бисексуалы могут заниматься сексом десять дней без перерыва, а потом выпить стакан воды и продолжить. Говорят, они хотят всех и каждого, поэтому лучше не попадаться им на глаза. Говорят, что бисексуалы — те еще изменщики, поэтому на длительные отношения они не способны. А еще говорят, что бисексуалы — выдумка людей, которые стесняются признаться в своей гомосексуальности. Разбираемся в самых распространенных мифах о людях, которым все равно, с кем спать: с мужчиной или с женщиной. 1. Он просто не встретил правильного человека

Один из самых распространенных мифов о бисексуалах гласит, что такой человек просто находится в поиске, любопытен или не встретил «того самого» или «ту самую». Да, многие бисексуалы со временем вступают в долгосрочные отношения с противоположным полом, но это не отменяет их влечения к людям своего пола. Часто человек осознает, что его сексуальный интерес не зависит от гендерной принадлежности партнера, еще в подростковом возрасте. Далеко не всегда это оказывается любопытством, которое испаряется, лишь только в дверь постучит идеал гетеросексуальных мечтаний.

О том, что бисексуальность не временная блажь, а устойчивое сексуальное предпочтение, сообщают и ученые, которые на протяжении десятилетия исследовали бисексуальных женщин. Лишь 8% из тех, кто в подростковом возрасте идентифицировал себя как бисексуал, со временем определились с одной гомосексуальной или гетеросексуальной ориентацией. Результаты исследования опубликованы в журнале «Developmental Psychology». 2. Бисексуальные мужчины — геи, но боятся признаться в этом

Быть геем в России — то же самое, что быть феминисткой в Саудовской Аравии. Поэтому неудивительно, что мужская бисексуальность сильно стигматизирована по сравнению с женской.

Хотя отличие бисексуальности от гетеро— или гомо— очевидно, в массовом сознании мужчина би— чаще ассоциируется с геем, который не хочет признать свою ориентацию. Согласись, когда девушка говорит о том, что испытывает влечение к людям обоих полов, это скорее вызывает интерес, чем отвращение. Чего не скажешь об аналогичной ситуации с мужчиной.

Даже в Америке, где дела с толерантностью обстоят попроще, мужчины все равно гораздо реже открыто заявляют о бисексуальности, чем женщины. Несмотря на путаницу в сексуальных пристрастиях, не стоит приравнивать бисексуала к гомосексуалисту. Ведь один раз, как известно, еще ничего не значит. 3. Бисексуалы чаще изменяют

Один из распространенных стереотипов: если бисексуал находится в постоянных отношениях с партнером одного пола, то ему приходится удовлетворять влечение к людям другого пола на стороне. На самом деле это так не работает. Бисексуальность не означает, что человеку необходимо регулярно заниматься сексом с людьми разного пола. Это всего лишь говорит о том, что гендерная принадлежность не влияет на его пристрастия.

Вы можете быть счастливы в отношениях, но другие симпатичные парни при этом не теряют своей привлекательности. Просто теперь вы не дегустатор в винном туре, а посетитель музея. Поэтому смотрите, но не трогайте. Если эта аналогия справедлива для гетеросексуальных людей, то и у бисексуалов все работает ровно так же. 4. Бисексуалы одержимы сексом

Эта коварная приставка «би» заставляет нас неосознанно преувеличивать половые подвиги бисексуалов. Кажется, что если человеку нравятся и мужчины, и женщины, то и сексом он занимается в два раза чаще. В жизни все гораздо прозаичней, и бисексуальность не является синонимом беспорядочных половых контактов и постоянной похоти. Каждый из нас по-своему относится к интимным отношениям, имеет свой уровень сексуальной активности. И люди с приставкой «би» не исключение. 5. Бисексуалов одинаково привлекают люди обоих полов

Поскольку сексуальность существует в спектре, влечение бисексуалов к мужчинам и женщинам не всегда определяется пропорциями 50/50. Все индивидуально: кому-то чаще нравятся мужчины, кому-то — женщины. Но это все равно не делает человека гомо— или гетеросексуальным.

Нет идеальной пропорции в 75%, 80% или даже 99%, которая поможет однозначно причислить человека к определенной половой идентичности. Тем не менее, бисексуалы настаивают на том, что они самостоятельная группа, а не «пока не определившиеся» или «где-то между».

Несмотря на то, что им уже удалось добиться отдельной буквы в аббревиатуре ЛГБТ, бисексуалы продолжают чувствовать себя угнетенными, составляют манифесты и требуют справедливости. 6. Ты не бисексуал, если не встречался и с мужчиной, и с женщиной

Увы, опыт не всегда соответствует нашим предпочтениям: вы можете любить исключительно накаченных брюнетов ростом под два метра, но рядом почему-то все время щупленькие светловолосые мальчики в веснушках.

Не всегда бисексуалам везет найти взаимность у людей обоих полов, так что не стоит всякий раз требовать наглядного подтверждения их ориентации. Ничто не мешает примерному семьянину с женой и парой детишек мечтать о коллеге с крепким торсом, если он бисексуал. Или латентный гомосексуалист. Пойди их разбери.