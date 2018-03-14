Должна ли женщина хотеть замуж

«Бабы каются, девки замуж собираются» — знаете, сколько столетий этой поговорке? А мы так и не определились точно, обязательное ли это дело — замужество — или же нет.

Косметолог, ухоженная женщина около сорока лет, поделилась со мной, что многие ее незамужние коллеги зорко следят, когда какой-нибудь мужчина в их окружении подаст на развод, чтобы сразу же прибрать его к рукам. А ей от этого горестно и смешно одновременно, она считает, что до этого бедняжек довел демографический кризис. Ведь они готовы подбирать то, что по определению непригодно для совместной жизни. Сама она была замужем, и теперь эта тема для нее совершенно неактуальна, другое дело — любовь, ее хотят все.

Нельзя выходить замуж, если: Претендент нравится вам только внешне, и больше никаких хороших качеств характера вы в нем не замечаете. Почему? Велика вероятность нарваться на инфантильного эгоиста.

В глубине души вы завидуете замужним подругам и решили не отставать от них. Равняться на других глупо, к тому же не все подруги рассказывают всю правду о семейных перипетиях.

Вам кажется, что время поджимает и это ваш последний шанс. Первый встречный в 90% случаев оказывается худшим вариантом для брака, увы.

Вы хотите побыстрее забыть прошлые неудачные отношения и кидаетесь в новый брачный омут. Очень скоро вы поймете, что совершили ошибку.

Скоропалительный побег из родительского дома — хоть куда, лишь бы избавиться от контроля и опеки. Все подобные браки распадаются в течение года, не верите — посмотрите статистику.

Вы жалеете своего избранника, который просит его не бросать, и вас подкупает то, что он не может без вас жить. Не берите на себя обузу, которая вам очень быстро надоест. А я с моим косметологом не согласна, мне кажется, институт брака не устарел… пока. Многие вступают в брак — это по-прежнему считается нормальным. Просто каждый выбирает человека под себя, и в этом кроется главный подвох — сделать правильный выбор. Принимать решение выйти замуж нужно на трезвую голову и четко понимать, зачем вы это делаете.

Природа создала представительниц прекрасного пола таким образом, что вить гнездо и ухаживать за кем-то для большинства из нас необходимо как воздух. Чаще всего этим счастливчиком становится наш партнер. А если значимого мужчины рядом нет, расходовать энергию мы начинаем на работе. Очень часто матери-одиночки с избытком выливают свою нерастраченную любовь на ребенка или посвящают жизнь родителям. А еще, когда уж совсем некому отдать это теплое чувство, любовь начинают дарить животным, и это выглядит совсем уж грустно.

Мне, например, нравится быть замужем, с мужем я чувствую себя спокойней и уверенней в завтрашнем дне, и я искренне не верю тем девушкам, которые с гордостью заявляют, что не хотят замуж. Если вы традиционной сексуальной ориентации и находитесь в том возрасте, когда тело требует любви, а душа — родственную половинку, то нехотению есть только одно объяснение — вы не можете найти подходящего кандидата.

Я сознательно не употребляю слово «любовь», потому что это очень субъективное понятие и только на любви брак основываться не может. Семья в наше время — это бизнес-проект, и не со всеми его можно начинать и удачно вести. Необходимо, чтобы партнер был порядочным, заботливым и радел за общее дело — семью.

Конечно, выходить замуж или нет, решать только вам, плюсы есть и в свободной, и в семейной жизни. И если вы еще не приняли окончательное решение, представьте себя через пятнадцать лет или вообще в старости. Комфортно ли вам будет без семьи?