«Я так горжусь!»: Джессика Билл поддержала Джастина Тимберлейка во время выступления 

Актриса Джессика Билл подтверждает статус любящей супруги. Она опубликовала пост в Twitter в честь мужа Джастина Тимберлейка и порадовалась успешному началу его тура с новой пластинкой «Man of the Woods». Джессика выложила видео, на котором Джастин исполняет одну из своих песен, подписал ролик: «Нет ничего лучше, чем видеть, как твой мужчина делает то, ради чего и послан на Землю. Я так горжусь тобой, мой человек из леса (Man of the Woods переводится как „человек леса“ — прим. ред.)».