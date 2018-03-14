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«Я так горжусь!»: Джессика Билл поддержала Джастина Тимберлейка во время выступления
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«Я так горжусь!»: Джессика Билл поддержала Джастина Тимберлейка во время выступления 

Журнал ОК! 14 марта 2018
Актриса Джессика Билл подтверждает статус любящей супруги. Она опубликовала пост в Twitter в честь мужа Джастина Тимберлейка и порадовалась успешному началу его тура с новой пластинкой «Man of the Woods». Джессика выложила видео, на котором Джастин исполняет одну из своих песен, подписал ролик: «Нет ничего лучше, чем видеть, как твой мужчина делает то, ради чего и послан на Землю. Я так горжусь тобой, мой человек из леса (Man of the Woods переводится как „человек леса“ — прим. ред.)».
Напомним, что звездная семья отправилась на гастроли вместе, взяв еще своего двухлетнего сына Силаса, которому в апреле исполнится три года.
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