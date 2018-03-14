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Жених погибшей Марии Политовой обратился к поклонникам
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Жених погибшей Марии Политовой обратился к поклонникам 

Eva.ru 14 марта 2018
Фото: Eva.ru
В декабре прошлого года не стало молодой и красивой экс-участницы «Дома-2» Марии Политовой. Ее тело нашли около коттеджа в Подмосковье. По последним данным, смерть девушки наступила от отравления сильнодействующими препаратами, которые она употребила с алкоголем. Гражданский супруг Марии, Артем Шануров, сообщал, что его любимая пребывала в депрессии.
Вчера Марии Политовой исполнился бы 31 год. В этот день она и Артем отмечали бы годовщину своих отношений. Пара была знакома 11 лет, но именно год назад молодые люди поняли, что не могут жить друг без друга. И именно на годовщину отношений Антон собирался сделать любимой девушке предложение руки и сердца. Но, увы, ее не стало.
Артем Шануров опубликовал в профиле Марии в Инстаграме открытое письмо. В нем молодой человек рассказал о том, как они с любимой были счастливы вместе. В тот день, когда Мария Политова исчезла, Артем выбирал обручальные кольца. Он был уверен, что еще долго и счастливо проживет с девушкой. «…Редко проходил день, чтобы она не говорила, как счастлива — что у нее, наконец, началась нормальная жизнь и она впервые обрела настоящий дом и семью. Что хочет состариться вместе. Не было даже минимальных сомнений, что это навсегда. Навсегда получилось только для нее… Я был уверен, что у нас впереди вся жизнь…»
Кроме того, Артем пообещал, что очень скоро расскажет подробнее о том, что на самом деле случилось с Машей Политовой. «Наступит момент, и я расскажу, что произошло, почему это будущее было разрушено. Не сегодня, но скоро» По словам молодого человека, Маша была самым светлым, добрым, любящим, заботливым и верным человеком, которого он встречал в своей жизни. Артем обратился к поклонникам и попросил помолиться за девушку.
Мария Политова участвовала в проекте «Дом-2» несколько раз — с января по февраль 2006-го, с июня по сентябрь 2007-го и с 4 по 24 июня 2010 года. После участия в «телестройке» Мария работала журналистом и моделью. В последние месяцы жизни девушка увлекалась визажем.
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