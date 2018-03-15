Разжигаем страсть: лучшие способы повысить либидо

Сексуальное влечение к партнеру зависит сразу от нескольких факторов: биологического, когнитивного и мотивационного. Чтобы повысить либидо, следует сосредоточить внимание на всех нюансах, а сексологи рассказали о нескольких работающих приемах повышения сексуального влечения.

Уход

Человек истощает себя постоянными стрессами, непредвиденными трудностями и недосыпом, что негативно сказывается на сексуальном влечении. Нужно следить за своим внешним видом и здоровьем, полюбить себя, и тогда правильное настроение поможет в постельных делах.

Продукты

Благодаря продуктам человек может настроить свое тело на правильный лад, например, посредством кедровых орешков можно расширить кровеносные сосуды, которые заставляют кровь циркулировать быстрее, что сравнимо с выбросом адреналина. Для мужчин рекомендуется есть продукты, обогащенные цинком, ведь они повышают содержание тестостерона в организме. Угощения с наличием в составе сои негативно влияют на половую жизнь, особенно для женщин после менопаузы.

Мысли

Чтобы настроить себя на сексуальный лад, следует начать с правильных мыслей, например, о красоте тела своего партнера или о приятных ночах с его участием. Это несомненно повысит сексуальное желание, контролировать которое можно с помощью творчества, позитива и даже музыки.

Отношения

Открытость в отношениях с партнером благоприятно влияет на либидо обоих, а также является показателем доверия внутри пары. Благодаря возможности слышать партнера и быть услышанным можно создать неповторимую атмосферу интима.

Настроение

У каждого человека на протяжении дня есть собственный аппетит к сексу, уровень которого у партнеров может не совпадать. Однако эксперты советуют соглашаться на секс, даже если этого не сильно хочется, поскольку сам процесс значительно повышает либидо и укрепляет отношения.

Романтика

Пары, которые состоят в отношениях долгие годы, могут испытывать нехватку романтики, из-за чего страдает секс. Сексологи советуют в таком случае вспомнить прошлое и представить себя новоиспеченной парой, что поможет стимулировать возбуждение.

Чувствительность

Некоторые люди закрывают глаза во время поцелуя, однако, если при этом не прерывать зрительный контакт, можно повысить сексуальное возбуждение. Эксперты советуют повышать чувствительность, стараться концентрироваться на всех прикосновениях партнера и прислушиваться к его реакции.