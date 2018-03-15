Сюрприз! Сын Майкла Джексона Принс уже год встречается с копией своей сестры-красотки Пэрис 

О своей любви Принс Джексон рассказал в Instagram. Пристально рассматривающие романтическое селфи поклонники уже пришли к выводу, что улыбчивая блондинка очень похожа на родную сестру Принса — модель и актрису Пэрис Джексон. — подписал фото Принс. Сестре Пэрис определенно нравится похожая на нее и пока не вычисленная фанатами в соцсетях девушка брата — она оставила одобрительный комментарий: «Так прекрасно видеть, сколько радости вы приносите друг другу. Счастливой годовщины, ребята». Как сообщаеит издание E!, влюбленные познакомились в университете Loyola Marymount в Лос-Анджелесе, где Принс Джексон обучается управлению в области бизнеса. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото: Instagram