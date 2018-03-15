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Бен Аффлек хочет вернуться к Дженнифер Гарнер
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Бен Аффлек хочет вернуться к Дженнифер Гарнер 

Журнал ОК! 15 марта 2018
Весной прошлого года голливудские актеры Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер объявили о своем разводе (хотя о расставании заявили еще в 2015!), но до сих пор не довели дело до конца. А теперь стало известно, что несмотря на то, что Бен встречается с продюсером шоу Saturday Night Live Линдсэй Шукус, он хочет вернуться в семью. Об этом сообщает издание US Weekly со ссылкой на источник, который утверждает, что пока актеру сложно предпринять какие-то действия. По словам инсайдера, Аффлек несколько раз звонил Гарнер и умолял вернуться, но та дала понять, что ее это не интересует.
Сейчас между бывшими супругами установлены приятельские отношения, которые им удается поддерживать ради троих общих детей. Бен приезжает проводить время с дочерьми и сыном по выходным.
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