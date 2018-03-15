Егор Крид прокомментировал свою неожиданную встречу с мужем Нюши 

Егор Крид Игорь Сивов Егор Крид и Нюша Фото из Instagram Егора Крида Фото из Instagram Нюши Фото из Instagram Егора Крида Фото из Instagram Нюши Фото из Instagram Егора Крида Фото из Instagram Нюши Фото из Instagram Нюши Звезда нового сезона шоу «Холостяк» Егор Крид уже давно расстался с певицей Нюшей, но у супруга девушки Игоря Сивова по-прежнему неспокойно на душе. Оказалось, не так давно в одном из московских клубов между мужчинами произошла стычка. Об этом Егор рассказал в интервью порталу Super. «Господин Сивов повел себя как-то непонятным образом и не очень красиво. Но драки не было. Если б она была, об этом бы говорили все, поскольку у меня неплохой удар слева», — заявил Крид. Певец добавил: «Я увидел, что он пишет моим поклонницам всякую ерунду, выясняет с ними отношения. Вроде бы взрослый чувак. У меня нет ни к кому неприязни или какой-то агрессии». Речь о комментариях фанатов, мечтающих, чтобы Егор и Нюша воссоединились — Игорь, в свою очередь, не ленится вступать в дискуссии с этими интернет-пользователями. Фото: Instagram