Брэд Питт отказался от отношений после разрыва с Анджелиной Джоли 

После разрыва с Анджелиной Джоли Брэду Питту приписывают множество романов, и это не удивительно — в молодости Питт считался главным красавчиком Голливуда и самым завидным женихом, всегда находясь при этом в продолжительных отношениях. Но сейчас Брэд совсем не настроен на новые романы. Источники сообщают, что Питт дал обещание как минимум год после разрыва с Джоли не вступать ни в какие отношения. «Теперь, когда он вновь один, то может заниматься тем, чем не мог раньше, может посвящать время себе», — говорит инсайдер. Друзья Питта уже подтверждали, что сейчас актер много времени уделяет работе над собой и сублимации с помощью скульптуры. Брэд также намерен посвящать своим детям по возможности максимальное количество времени, чтобы они не чувствовали, будто отец покинул их. В основном дети проводят время с Анджелиной, но иногда и Питту удается встретиться с ними. Первые разы Брэду удавалось пообщаться с ними только в присутствии психотерапевта, однако каким образом встречи происходят сейчас, умалчивается.
попкорнnews