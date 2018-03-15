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Джош Дюамель об отношениях с Дженнифер Гарнер: «Она невероятная женщина»
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Джош Дюамель об отношениях с Дженнифер Гарнер: «Она невероятная женщина» 

Журнал ОК! 15 марта 2018
В середине января Сеть взорвала новость о том, что Джош Дюамель закрутил роман с Дженнифер Гарнер. И хотя сами звезды не комментировали свои отношения, папарацци удалось запечатлеть экс-супруга Ферги возле особняка бывшей жены Бена Аффлека. Наконец, Джош нарушил молчание. В интервью зарубежному изданию он рассказал, зачем ходил в гости к Джен. Как оказалось, актеры сильно сдружились после съемок в фильме «С любовью, Саймон», где они играют супругов.
Я ездил к Дженнифер пару раз, чтобы спросить совета. Она невероятная женщина. Правда, она очень-очень мудрая. И намного веселей, чем кажется на первый взгляд.
А вот о том, что на самом деле связывает его с бывшей женой Бена Аффлека, Джош предпочел умолчать. От вопроса журналистов актер умело ушел.
Мне удивляет, что порой пишут о нас в прессе. Как это вообще законно? Но я стараюсь не комментировать происходящее. Это часть шоу-бизнеса. Мы находимся в цирке, и это тоже часть представления.
Напомним, что в сентябре прошлого года Джош и Ферги подали на развод. Она не стали устраивать публичных разбирательств, и разошлись спокойно. По тому же сценарию расстались Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер. Супругам удалось сохранить дружеские отношения.
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