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Сати Казанова рассказала о тяжелом расставании с возлюбленным и панических атаках
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Сати Казанова рассказала о тяжелом расставании с возлюбленным и панических атаках 

Рамблер 15 марта 2018
Фото: РИА "ВистаНьюс"
В откровенном интервью Сати Казанова впервые рассказала о тяжелом расставании с молодым человеком и борьбе с преследовавшими ее паническими атаками.
В настоящее время певица успешно продолжает свою сольную карьеру и замужем за итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Но так было не всегда. В интервью журналу L’Officiel
И если сейчас в жизни артистки все складывается как нельзя лучше, то еще несколько лет назад Сати была в полном отчаянии. В интервью певица вспомнила о том, как уходила из группы «Фабрика» и отправлялась в сольное плавание. Тогда же она столкнулась с серьезной проблемой со здоровьем: у нее были панические атаки. Как оказалось, это состояние возникло у Казановой во многом из-за ее отношений с молодым человеком, за которого она собиралась замуж. В итоге Сати смогла разобраться в себе и поняла, что не испытывает к мужчине сильных чувств.
«Лет восемь назад у меня был очень тяжелый период: я только-только покинула группу «Фабрика» и начинала сольную карьеру. Тогда же я рассталась с мужчиной, с которым у меня был долгий роман. И из-за всего этого у меня начались панические атаки. Потом уже я выяснила почему — я не любила его. Все вокруг мне намекало: ты, девочка, идешь не тем путем. Но мы же сердце не слушаем. Мама говорит: «Он хороший», общество говорит: «Он пригожий», логика говорит: «Он будет хорошим отцом и надежным мужем», — рассказала Казанова для журнала.
 Ещё 2 источника 
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