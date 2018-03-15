Роман или дружба? Дочь Риз Уизерспун сфотографировали на прогулке с парнем

Для прогулки с парнем Ава выбрала элегантный образ: брюки с завышенной талии и белую футболку, поверх которой она надела клетчатое пальто. Дочь актрисы и внук легендарного музыканта шли по улице и о чем-то мило беседовали. Что же это было: дружеская встреча или романтическое свидание — остается только догадываться. Свою личную жизнь Ава тщательно оберегает. В ее Instagram нет и намека на наличие бойфренда.

Ава Филипп и Артур Дональд

Напомним, что Риз Уизерспун родила Аву Филипп в 23 года. Отцом девочки стал Райан Филипп. В 2003 году у супругов появился второй ребенок — сын Дикон, но спустя пять лет актеры развелись. У Авы и ее звездной мамы сложились очень теплые и доверительные отношения. Во многом Риз повлияла и на стиль дочери. Об этом она рассказала в одном из интервью.