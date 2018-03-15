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Роман или дружба? Дочь Риз Уизерспун сфотографировали на прогулке с парнем
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Роман или дружба? Дочь Риз Уизерспун сфотографировали на прогулке с парнем 

Журнал ОК! 15 марта 2018
Кажется, дочь Риз Уизерспун и Райана Филиппа закрутила роман. 18-летнюю Аву сфотографировали в компании внука основателя The Beatles Пола Маккартни — Артуром Дональдом. Парочка прогуливалась по городу поздним вечером.
Для прогулки с парнем Ава выбрала элегантный образ: брюки с завышенной талии и белую футболку, поверх которой она надела клетчатое пальто. Дочь актрисы и внук легендарного музыканта шли по улице и о чем-то мило беседовали. Что же это было: дружеская встреча или романтическое свидание — остается только догадываться. Свою личную жизнь Ава тщательно оберегает. В ее Instagram нет и намека на наличие бойфренда.
Ава Филипп и Артур Дональд
Напомним, что Риз Уизерспун родила Аву Филипп в 23 года. Отцом девочки стал Райан Филипп. В 2003 году у супругов появился второй ребенок — сын Дикон, но спустя пять лет актеры развелись. У Авы и ее звездной мамы сложились очень теплые и доверительные отношения. Во многом Риз повлияла и на стиль дочери. Об этом она рассказала в одном из интервью.
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