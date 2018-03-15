Марьяна Ро сказала «да»

Вчера-блогер Марьяна Ро поделилась с поклонниками своим счастьем. Музыкант Иван Дрёмин, известный по своему сценическому псевдониму Face, сделал девушке предложение. В своем интервью для канала «The Люди» Марьяна поделилась самыми интересными моментами своей жизни и в том числе рассказала о своих отношениях с.

По словам девушки, все произошло совершенно спонтанно и неожиданно. И все-таки блогерша не растерялась и сказала своему избраннику «Да»: «Спонтанно было. Сидим такие, кушаем. И — хоп! Я такая: да, наверное, да, да, да, все-таки да!» Впрочем, когда ведущий спросил Марьяну, был ли это, девушка предпочла уйти от ответа: «Поживем, увидим. А может, не увидим». На вопрос «Когда это было?» последовал ответ «Относительно недавно».

Многие поклонники Марьяны уверены, что все это — только невинная шутка. Но кто знает! Может быть, мы скоро увидим фотографию девушки в свадебном платье!;