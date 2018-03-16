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«Это лучшее фото»: Юлия Высоцкая показала редкий кадр с мужем
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«Это лучшее фото»: Юлия Высоцкая показала редкий кадр с мужем 

Eva.ru 16 марта 2018
Фото: Eva.ru
Телеведущая Юлия Высоцкая нечасто откровенничает на тему семьи. Даже в ее аккаунтах в социальных сетях крайне редко можно увидеть фотографии с мужем или детьми. Поэтому к каждому подобному кадру, которым она делится, всегда приковано максимальное внимание.
44-летняя Юлия замужем за 80-летним Андреем Кончаловским уже 20 лет. И хотя мало кто верил, что их брак продлится долго, пара не только вместе формально, но и много времени проводит вместе и проявляет по отношению друг к другу очень теплые чувства. Пока вся Россия ждет наступления весны, Юлии грустно расставаться с зимой: «И еще одна зима заканчивается… И грустно, и надежда, и запахи весны. Весна идет, и это неизбежно». При этом телеведущая показала интересную фотографию, на которой стоит в шапке-ушанке, а ее муж выглядывает довольный из-за ее спины.
В сети оценили как сам кадр, так и отношения Юлии, хоть и посоветовали ей не грустить. «Супруг с Вами молодеет…» «Прекрасная пара! Очень красивые! Радужных дней вашей семье» «Так приятно смотреть на счастливые семейные пары! Я восхищаюсь вами!» «Это лучшее фото! Все без слов ясно! Это просто…любовь»
Однако, судя по подписи у фотографа этого снимка, он может быть архивным, а именно 2009 года. Поэтому, возможно, грусть женщины связана с какими-то воспоминаниями.
Многие, кстати, стали отмечать, что с годами Юлия все больше становится похожа на своего мужа. Красота и элегантность артистки также не остались без внимания.
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