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Инсайдер: Тейлор Свифт планирует свадьбу со своим бойфрендом
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Инсайдер: Тейлор Свифт планирует свадьбу со своим бойфрендом 

Журнал ОК! 15 марта 2018
В отличие от многих своих коллег, 28-летняя Тейлор Свифт очень трепетно оберегает личную жизнь. Вот уже целый год она встречается с 27-летним британским актером Джо Алвином, но до сих пор не представила его публике. О том, что происходит в отношениях знаменитостей, поклонники узнают только со слов инсайдеров. Сегодня один приближенный к паре источник рассказал, что Тейлор уже задумалась о свадьбе с бойфрендом.
Тейлор действительно считает, что Джо — это ее человек. И это первый раз, когда она скрывает своего бойфренда. Просто она хочет сохранить свою личную жизнь, не смешивая с работой.
Джо Алвин
Инсайдер также добавил, что и актер души не чает в своей избраннице.
Джо чувствует себя привилегированным человеком, ведь именно ему выпал шанс быть с Тейлор. Он счастлив быть в центре внимания вместе с ней.
Более того, Джо планирует отправиться вместе с любимой в гастрольный тур. Напомним, что предыдущий роман Тейлор Свифт с Томом Хиддлстоном был практически у всех на виду — папарацци неотступно следовали по пятам парочки, запечатлевая каждый шаг. Возможно, это и стало одной из причин его скоротечности — бурная любовь закончилась спустя три месяца.
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