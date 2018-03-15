Инсайдер: Тейлор Свифт планирует свадьбу со своим бойфрендом

В отличие от многих своих коллег, 28-летняя Тейлор Свифт очень трепетно оберегает личную жизнь. Вот уже целый год она встречается с 27-летним британским актером Джо Алвином, но до сих пор не представила его публике. О том, что происходит в отношениях знаменитостей, поклонники узнают только со слов инсайдеров. Сегодня один приближенный к паре источник рассказал, что Тейлор уже задумалась о свадьбе с бойфрендом.

Тейлор действительно считает, что Джо — это ее человек. И это первый раз, когда она скрывает своего бойфренда. Просто она хочет сохранить свою личную жизнь, не смешивая с работой.

Джо Алвин

Инсайдер также добавил, что и актер души не чает в своей избраннице.

Джо чувствует себя привилегированным человеком, ведь именно ему выпал шанс быть с Тейлор. Он счастлив быть в центре внимания вместе с ней.