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В девушке Дмитрия Борисова пользователи узнали Уму Турман
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В девушке Дмитрия Борисова пользователи узнали Уму Турман 

Свободная пресса 16 марта 2018
Фото: Экспресс-газета
Активному обсуждению подверглась избранница ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова. Свою личную жизнь преемник Андрея Малахова старается не афишировать. В его соцсетях можно найти фотографии и видео со съемочной площадки, с путешествий, но до недавнего времени ничто не выдавало подробностей его личной жизни. Некоторое время назад в Сети даже поползли слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации телеведущего Первого канала. Поэтому свежая публикация в Instagram произвела эффект разорвавшейся бомбы.
На снимке Борисов сидит за столиком с девушкой, личность которой пользователи сейчас активно стараются определить. Некоторые узнали в ней белорусскую топ-модель Ольгу Шерер, другие отметили сходство с Умой Турман.
«Это же Ольга Шерер. Была очень популярна в нулевые», «Красивый, умный, добрый Дмитрий и милая девушка рядом. Очень красивая пара», «Молодая Ума Турман, только красивее», — оставляют комментарии фолловеры.
Некоторые комментаторы написали, что Борисову нужно уже наконец-то жениться. На этот совет ведущий ответил, что пользователям нужно «следить за своей личной жизнью».
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что блогер установил рекорд просмотров в Instagram, подарив маме дорогую иномарку. На минутном ролике запечатлены первые эмоции женщины — шок, слёзы счастья. По словам самого блогера, он рад, что именно это видео стало рекордсменом, так как считает его мотивацией для молодых людей «больше любить родителей, никогда не забывать о них и дарить им подарки».
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