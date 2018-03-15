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Сати Казанова начала задыхаться от чувств
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Сати Казанова начала задыхаться от чувств 

WomanHit.ru 15 марта 2018
Фото: WomanHit.ru
Певица Сати Казанова недавно разоткровенничалась с журналистами L’Officiel на тему своей личной жизни. Еще до счастливого замужества, примерно восемь лет назад, в период начала сольной карьеры, она была в полном отчаянии.
У нее начались проблемы со здоровьем, в частности, порой накатывали панические атаки. Тогда же она встречалась с другим мужчиной, за которого собиралась выйти замуж. Но спустя некоторое время Казанова разобралась в своих чувствах и разорвала эти отношения. Напомним, что с прошлой осени Сати является женой итальянского фотографа Стефано Тиоццо.
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