Сати Казанова начала задыхаться от чувств 

Певица Сати Казанова недавно разоткровенничалась с журналистами L’Officiel на тему своей личной жизни. Еще до счастливого замужества, примерно восемь лет назад, в период начала сольной карьеры, она была в полном отчаянии.
У нее начались проблемы со здоровьем, в частности, порой накатывали панические атаки. Тогда же она встречалась с другим мужчиной, за которого собиралась выйти замуж. Но спустя некоторое время Казанова разобралась в своих чувствах и разорвала эти отношения. Напомним, что с прошлой осени Сати является женой итальянского фотографа Стефано Тиоццо.