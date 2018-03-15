9 звездных пар, в распад которых до сих пор трудно поверить

Любимчики миллионов поклонников по всеми миру Джиджи Хадид и Зейн Малик расстались. Последние надежды на воссоединение пары лопнули после того, как оба сделали официальные заявления. Джиджи и Зейн трогательно поблагодарили друг друга за любовь, уважение и поддержку. Но теперь каждый из них идет своим путем.

Мы решили вспомнить еще 9 звездных пар, в разрыв которых нам так же сложно поверить, как и в расставание Джиджи и Зейна.

Фотография: Legion-Media.ru Брэд Питт и Анджелина Джоли

Специально для этой пары в Голливуде даже изобрели неологизм «бранджелина». Общепризнанный секс-символ кинематографа Брэд Питт и мечта сотен тысяч мужчин планеты Анджелина Джоли — такой союз можно было бы представить только в самых смелых фантазиях. Однако сама судьба свела их на съемках комедийного боевика «Мистер и миссис Смит» в 2004 году. А дальше — взаимная симпатия, химия, шестеро детей (трое своих и трое приемных), романтика под пристальным вниманием фоторепортеров.

На десятый год отношений Питт и Джоли сыграли свадьбу. Правда, штамп в паспорте стал не гарантом любви и верности, а неумолимым началом конца «бранджелины».

В сентябре 2017 года Анджелина подала на развод, и актеры было начали выносить сор из избы: Джоли обвинила бывшего супруга в алкоголизме, изменах и жестоком обращении с детьми, Питт заявил о неустойчивой психике благоверной и ее нетрадиционных сексуальных предпочтениях, — но затем опомнились и засекретили детали. В выгодном положении в этой ситуации осталась лишь некогда брошенная Брэдом Дженнифер Энистон , которая, по слухам, надеется разжечь былую страсть в отношениях с бывшим.

Селена Гомес и Джастин Бибер

В октябре прошлого года Селена Гомес дала Джастину второй шанс. Но похоже, Бибер этот шанс малодушно упустил. В последние дни не утихают разговоры, что пара решила взять паузу в отношениях. И насколько она окажется продолжительной — никто прогнозировать не берется.

Говорят, что причин разлада несколько, и все они со временем нарастали как снежный ком. По одной из самых популярных версий, против воссоединения звезд выступила мама Селены, которая не очень-то жаждет видеть Джастина своим зятем. Однако близкие к паре источники говорят, что в их отношениях есть проблемы посерьезнее. Из-за взаимного непонимания Селена Гомес, например, проигнорировала празднование Дня рождения Бибера, и тот коротал вечер на картинге с семьей и друзьями. Хочется верить, что поп-кумиры все же придут к согласию и им больше не потребуется помощь психолога для решения личных проблем.

Фотография: Legion-Media.ru Роман Абрамович и Дарья Жукова

В незыблемость отношений этой пары мы верили до последнего. Тем более неожиданным стало заявление, которое супруги сделали в августе 2017 года после 10 лет совместной жизни.

«Мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе, — сообщили они. — Мы намерены совместно воспитывать наших детей и продолжать работу в качестве сооснователей Музея современного искусства «Гараж» в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге».

Орландо Блум и Кэти Перри

Фотография: Legion-Media.ru Кэти Перри и Орландо Блум

Ставить крест на отношениях этой пары пока что рано! Да, они (временно) не вместе, да, они заявляли о своем расставании, но буквально месяц назад заставили вновь говорить о своем романе. Конспираторов застукали во время совместной прогулки в Праге. По информации инсайдеров, Кэти специально ради Блума прилетела в столицу Чехии, где тот находится в связи со съемками в сериале «Карнивал Роу». Артисты вместе осмотрели достопримечательности Старого города, а затем поужинали в ресторане «Savoy». Правда, до конца не известно, носила эта встреча дружеский характер или пара решила дать своим отношениям второй шанс?

Символично, что за несколько дней до свидания Кэти Перри поймала на свадьбе брата букет невесты, запечатлела этот момент на видео и выложила в Инстаграм, подписав ролик: «Когда ты жаждешь общения, но убегаешь от любви, которую имеешь».

Вопрос, удастся ли певице убежать от самой себя? И действительно ли старая любовь не ржавеет?

Алексей Чадов и Агния Дитковските

Когда-то Алексей Чадов и Агния Дитковските были одной из самых красивых пар российского кинематографа, но в 2015 году расстались. В 2018-м они снова вместе. Правда, только на телеэкране в качестве ведущих нового реалити-шоу СТС «Союзники», главными героями которого выступят такие же, как и они, разведённые пары. Алексею и Агнии удалось сохранить дружеские отношения: они прекрасно общаются и оба принимают участие в воспитании общего сына Фёдора.

«У нас склеено всё нормально. У нас отношения хорошие, замечательные, человеческие, — рассказал в недавнем интервью ОК! Алексей Чадов. — Я горжусь мамой Фёдора, она хорошая мама, и она растет в этом своем звании, если можно так выразиться. Так что у нас прекрасные отношения, единственное — мы вот такая американская модель семьи».

Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин

В последний год существования своего 11-летнего брака голливудская актриса и солист Coldplay всеми силами пытались спасти любовную лодку, давшую течь. Но все же приняли решение о расставании. В прессе развод Пэлтроу и Мартина назвали «самым цивилизованным» за все времена. Пара не стала устраивать из события трагедию, раздувать скандалы с разделом имущества и осыпать друг друга взаимными обвинениями.

О завершении брака Гвинет и Крис спокойно сообщили прямо в разгар семейного отдыха на Багамах, а любящий супруг даже подарил жене символичную картину с изображением летящей птицы, как бы подчеркивая, что свобода и взаимоуважение для них — превыше всего! И этому стоит поучиться. Крис запросто может поужинать с Гвинет и ее нынешним женихом, кинопродюсером Брэдом Фэлчаком, а новая пассия солиста Coldplay актриса Дакота Джонсон — мило поболтать с его бывшей на вечеринке, где они случайно оказались вместе.

О том, что отношения актрисы и режиссера дали трещину, заговорили в начале 2017 года, когда Гигинеишвили стал появляться на публике без обручального кольца. Супруги до последнего опровергали любые слухи о кризисе, однако в октябре того же года все же стало известно о разводе. Несмотря ни на что, Надежда и Резо всеми силами стараются сохранить дружеские отношения ради своих детей Нины и Вани. Напомним, что они поженились в 2010 году, а через год провели церемонию венчания в Бодбийском монастыре в Грузии.

Фотография: Legion-Media.ru Джастин Тимберлейк и Бритни Спирс

Эта красивая история детской любви, переросшая в юношеский роман, могла бы закончиться прекрасно: пышной свадьбой с кольцами, голубками и клятвами верности. И «жили бы они долго и счастливо», если бы не один нюанс. Бритни Спирс — главная, на тот момент, девственница Америки скомпрометировала себя и свой не запятнанный сексом до брака имидж. И произошло это по вине Джастина. По мнению некоторых источников, именно он стал ее первым мужчиной, о чем с гордостью похвастался друзьям, — и закрытая информация вмиг стала достоянием общественности.

По другой версии, отношения поп-принца и поп-принцессы закончились из-за измены Бритни. Говорят, что она увлеклась хореографом Уэйдом Робсоном и не устояла перед искушающими чарами красавца. Тимберлейк не смог простить возлюбленную и чуть позже спел об этом в своем хите Cry Me a River. Как бы то ни было, к чести обоих артистов стоит заметить, что они не стали выносить причин расставания на всеобщее обсуждение и по сей день сохраняют дружеские отношения. Так, Бритни подарила супруге Тимберлейка Джессике Билл огромную коробку с детскими игрушками в день рождения сына Сайласа. Ну разве не мило?

Фотография: Legion-Media.ru Моника Белуччи и Венсан Кассель

«Красавицы предпочитают монстров», — как-то заявил в одном из интервью Венсан Кассель. Кажется, он намекал на себя и жгучую итальянку Монику Белуччи. Французский актер не раз признавался, что характер у него не сахар, и превыше всего он ценит собственную независимость. Этой парой восторгались многочисленные поклонники по обе стороны Атлантики. В течение почти 15 лет Венсан и Моника являли собой замечательны образец крепких семейных ценностей, незыблемых европейских традиций и брака, где есть место и страсти, и эмоциям, и взаимному уважению. По крайней мере, именно так казалось со стороны.

Весть о разводе Касселя и Белуччи в 2013 году произвела эффект грома среди ясного неба. Именно тогда актриса призналась, что им так и не удалось совместить личную жизнь с работой. А хваленые семейные ценности на поверку оказались всего лишь попытками сохранить гостевой брак. Актеры продолжают воспитывать совместных дочерей — 13-летнюю Деву и 7-летнюю Леони. Несмотря на то, что 51-летний Кассель теперь встречается с 20-летней моделью Тиной Кунаки и даже взял ее с собой в Москву во время недавнего визита, поклонники по сей день продолжают сравнивать нынешнюю пассию актера с роскошной Белуччи. И надо заметить, сравнения эти (в их фанатской вселенной) далеко не в пользу Кунаки.