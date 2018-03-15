«Она это белье затмевает»: Меган Фокс считают идеальной женщиной

Актриса и модель Меган Фокс не так давно стала мамой в третий раз, но уже снимается в рекламе нижнего белья. Интернет-пользователи не могут отвести от женщины взгляды и обсуждают, насколько же она идеальна.

15 месяцев назад Меган родила третьего ребенка, но усиленно занималась в зале и выглядит настолько замечательно, что практически постоянно снимается для рекламы нижнего белья. В сети оценили не только внешний вид женщины, но и то, что она, в отличие от многих, умеет преподнести белье утонченно.

К тому же у Меган достаточно сильный образ, который можно было бы использовать в современном кинематографе, восхваляющем женщин. «А она бы подошла для Крофт» «Подошла бы для Чудо-Женщины идеально» «Я даже не могу представить, что у нее трое детей» «Вот как-то умеет не пошло белье показать» «Меган белье затмевает, на него не слишком внимание обращаешь» «Как жаль, что нет режиссера, который бы был ее фанатом и вытягивал бы ее не слишком богатые сценические дарования ради возможности любоваться этой актрисой на экране. Ведь это просто „ты туда-сюда ходи“ и больше ничего не надо»

Меган призналась, что такое тело стоит усилий и она очень мучается, занимаясь кроссфитом. К тому же актриса рассказала, что все беременности были не запланированы и очень сказались на ее организме: «Я просто разваливалась, мое тело было будто склеено жвачкой». В любом случае, Меган и матерью посчитали идеальной и женой: она много времени проводит с детьми, шикарно выглядит, да еще, по мнению обывателей, щеголяет перед мужем в таком белье.

Уже не первый раз все завидуют мужу актрисы. Ведь есть мнение, что беременность сильно портит женскую фигуру, но 31-летняя звезда «Трансформеров» доказывает обратное.