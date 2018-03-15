Ещё
«Она это белье затмевает»: Меган Фокс считают идеальной женщиной
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Она это белье затмевает»: Меган Фокс считают идеальной женщиной 

Eva.ru 15 марта 2018
Фото: Eva.ru
Актриса и модель Меган Фокс не так давно стала мамой в третий раз, но уже снимается в рекламе нижнего белья. Интернет-пользователи не могут отвести от женщины взгляды и обсуждают, насколько же она идеальна.
15 месяцев назад Меган родила третьего ребенка, но усиленно занималась в зале и выглядит настолько замечательно, что практически постоянно снимается для рекламы нижнего белья. В сети оценили не только внешний вид женщины, но и то, что она, в отличие от многих, умеет преподнести белье утонченно.
К тому же у Меган достаточно сильный образ, который можно было бы использовать в современном кинематографе, восхваляющем женщин. «А она бы подошла для Крофт» «Подошла бы для Чудо-Женщины идеально» «Я даже не могу представить, что у нее трое детей» «Вот как-то умеет не пошло белье показать» «Меган белье затмевает, на него не слишком внимание обращаешь» «Как жаль, что нет режиссера, который бы был ее фанатом и вытягивал бы ее не слишком богатые сценические дарования ради возможности любоваться этой актрисой на экране. Ведь это просто „ты туда-сюда ходи“ и больше ничего не надо»
Меган призналась, что такое тело стоит усилий и она очень мучается, занимаясь кроссфитом. К тому же актриса рассказала, что все беременности были не запланированы и очень сказались на ее организме: «Я просто разваливалась, мое тело было будто склеено жвачкой». В любом случае, Меган и матерью посчитали идеальной и женой: она много времени проводит с детьми, шикарно выглядит, да еще, по мнению обывателей, щеголяет перед мужем в таком белье.
Уже не первый раз все завидуют мужу актрисы. Ведь есть мнение, что беременность сильно портит женскую фигуру, но 31-летняя звезда «Трансформеров» доказывает обратное.
Eva.ru: последние новости
5 неожиданных развязок предыдущих сезонов шоу «Холостяк» «Она ему в дочки годится»: Венсан Кассель женится на Тине Кунаки «Гости были в восторге»: Борис Грачевский рассказал о кулинарных талантах супруги
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность18
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело78
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой21
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников38
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение