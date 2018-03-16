Брэд Питт после развода нашел утешение с Деми Мур

В журнале National Enquirer появилась информация о том, что 54-летний актер Брэд Питт встречается с 55-летней Дэми Мур. По словам инсайдера издания, Брэд Пит до сих пор не может оправиться после развода с Анджелиной Джоли , поэтому его давняя подруга Деми Мур решила его поддержать. Актриса считает, что каббала и приватные занятия йогой помогут Питту оставаться трезвым и постичь гармонию. Благодаря совместным практикам знаменитости сблизились и проводят много свободного времени вместе.

Деми Мур Брэд Питт

«Они были друзьями на протяжении десятилетий, но теперь между ними возникла особая связь. Деми оказывает весомое влияние на Брэда. Благодаря общению с ней он стал гораздо спокойнее», — сообщает инсайдер.

По его мнению, благодаря отношениям с Мур Питт наконец вылез из депрессии и решил самосовершенствоваться. К изучению каббалы актер отнесся максимально серьезно, он повсюду носит с собой в рюкзаке священные тексты.

Источник также заявил, что ни для кого не секрет, что Деми Мур уже многоие годы влюблена в голливудского красавчика Брэда, поэтому в ее участии в его жизни есть скрытый смысл. «Она очень любит их встречи, и теперь, когда он свободен, ее мечты могут сбыться!» — заключил источник. Представители Питта и Мур пока что не комментировали публикацию в National Enquirer.

«Это моя девочка»: Гуф и Кети все-таки встречаются

Он так и не смог ее забыть: 13 лет со дня развода Пугачевой и Киркорова

Читайте также:

Звезда ТНТ4 сделал предложение солистке «Серебра» Ольге Серябкиной

Билан пошел на поводу у фанатов и вернулся к хулиганскому образу

Берегись! Живой Кен уже прилетел в Россию и ищет невесту

Володина объяснила, зачем вам в марте обязательно нужен муж