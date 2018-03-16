Брэд Питт после развода нашел утешение с Деми Мур 

Западные СМИ сообщают, что голливудский актер Брэд Питт сблизился с актрисой Деми Мур и погрузился в религиозное учение.
В журнале National Enquirer появилась информация о том, что 54-летний актер Брэд Питт встречается с 55-летней Дэми Мур. По словам инсайдера издания, Брэд Пит до сих пор не может оправиться после развода с Анджелиной Джоли, поэтому его давняя подруга Деми Мур решила его поддержать. Актриса считает, что каббала и приватные занятия йогой помогут Питту оставаться трезвым и постичь гармонию. Благодаря совместным практикам знаменитости сблизились и проводят много свободного времени вместе.
Деми Мур Брэд Питт
«Они были друзьями на протяжении десятилетий, но теперь между ними возникла особая связь. Деми оказывает весомое влияние на Брэда. Благодаря общению с ней он стал гораздо спокойнее», — сообщает инсайдер.
По его мнению, благодаря отношениям с Мур Питт наконец вылез из депрессии и решил самосовершенствоваться. К изучению каббалы актер отнесся максимально серьезно, он повсюду носит с собой в рюкзаке священные тексты.
Источник также заявил, что ни для кого не секрет, что Деми Мур уже многоие годы влюблена в голливудского красавчика Брэда, поэтому в ее участии в его жизни есть скрытый смысл. «Она очень любит их встречи, и теперь, когда он свободен, ее мечты могут сбыться!» — заключил источник. Представители Питта и Мур пока что не комментировали публикацию в National Enquirer.
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