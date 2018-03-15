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Девичник закончился трагической гибелью невесты и семи ее подруг
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Девичник закончился трагической гибелью невесты и семи ее подруг 

В городе N 15 марта 2018
Фото: В городе N
Частный самолет разбился в Иране. На его борту находились дочь известного турецкого бизнесмена, собиравшаяся выходить замуж, и семь ее подруг. Воздушное судно везло девушек из Дубая в Стамбул с девичника, сообщают «Вести.ru» 13 марта.
Девушки отпраздновали девичник в ОАЭ с шиком и блеском: посетили люксовый спа-центр и концерт популярной британской певицы Риты Оры.
Проститься со статусом незамужней вскоре должна была 28-летняя Мина Башаран. Впрочем, не одна она: три ее подруги, присутствовавшие на борту, собирались отпраздновать свои свадьбы будущим летом. Еще две гостьи праздника находились в положении.
В воздухе самолет провел чуть больше часа, а потом начал резко набирать высоту и рухнул в гористой местности. По предварительным данным, причиной катастрофы стал пожар в одном из двигателей.
Напомним, девушка устроила пышную свадьбу и вышла замуж сама за себя.
Фото: vesti.ru
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