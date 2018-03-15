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«Глаза, как океан»: фото Никиты Панфилова с женой обсуждают в сети
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«Глаза, как океан»: фото Никиты Панфилова с женой обсуждают в сети 

Eva.ru 15 марта 2018
Фото: Eva.ru
38-летняя звезда сериалов «Сладкая жизнь» и «Пес» Никита Панфилов очень востребован и в театре, и в кино. Количество его поклонников растет с каждым днем и, конечно же, основная их масса состоит из лиц слабого пола.
В сети появилось фото, которое Никита публиковал в своем Инстаграме уже давно, но оно вдруг вызвало живой интерес у его поклонниц. Ведь популярность актера растет и все больше фанатов интересуются личной жизнью звезды. На фото Никита изображен со своей третьей супругой Ксенией, с которой они тайно поженились летом прошлого года. До этого у актера было два неудачных брака, в одном из которых у него родился сын Добрыня. Примечательно, что маму малыша зовут Лада. Но брак закончился тяжелым разводом и Никита обрел счастье с Ксенией, с которой познакомился в интернете — она поставила ему лайк, а он решил из вежливости ответить. Завязавшаяся переписка закончилась свадьбой.
Фотография с женой стала объектом обсуждения в сети, поклонницы восхищаются брутальным красавцем и, как ни странно, его женой: «Глаза одинаково красивые», «Красивая пара», «А какие глазаааааа…безумный цвет», «Глаза как океан», «Голубоглазики».
Такое единогласие среди поклонниц — большая редкость, обычно дамы сердца звезд подвергаются критике, ведь многие их фанаток будут не прочь занять их место.
Сейчас артист задействован в главной роли нового детективного телесериала «Пуля», съемки которого уже полным ходом идут в столице.
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