«Она обожала интеллектуалов»: друг Ии Саввиной рассказал о ее отношениях с Алексеем Баталовым и Олегом Ефремовым 

В 2011 году не стало известной актрисы Ии Саввиной. В начале марта этого года ей могло бы исполниться 83 года. О своей личной жизни она почти не рассказывала. Известно, что ее первым супругом был ученый и актер Всеволод Шестаков, от которого она родила сына Сергея. Позже она стала жить с актером Анатолием Васильевым, с котором заключила брак за пару недель до своей смерти. Ее друг Олег Васильев дал интервью, в котором поделился некоторыми фактами из жизни звезды.
Известный составитель кроссвордов рассказал, что одно время Владимир Высоцкий носил обувь с каблуком. Однако после тесного общения с Саввиной он отказался от подобной обуви, так как она заверила, что он каблуками только подчеркивает свои переживания из-за роста. Олег также не стал скрывать, что актриса всех своих бывших ухажеров приглашала в гости. Мужчина отметил, что по этой причине не верит в роман артистки с режиссером Петром Штейном. По его словам, Ия Сергеевна о нем никогда не говорила, и домой к ней он не приходил. Васильев добавил, что не так давно спросил о романе с режиссером у вдовца актрисы и он заверил, что романтических отношений у его жены с Петром не было.
Также составитель кроссвордов признался, что Саввина хорошо отзывалась об Алексее Баталове, так как это он уговорил ее снятся в картине «Дама с собачкой». «На площадке Баталов даже пытался приударить за Ией. Но романа у них не вышло», — отметил Олег. «Она умела общаться с мужчинами, не доводя до пошлых интрижек. А еще обожала интеллектуалов», — пояснил он. Ходили слухи и о романе Ии с Олегом Ефремовым, с которым она снялась в картине «Продлись, продлись, очарованье». Однако друг актрисы заверил, что с Олегом ее также связывала лишь крепкая дружба. Сценаристы фильма даже хотели сделать несколько постельных сцен для Саввиной и Ефремова, но женщина посчитала это неуместным и готова была отказаться сниматься, об этом сообщает EG.ru.