5 научных способов улучшить отношения

Как сохранить долгосрочные гармоничные отношения и продолжать развивать привязанность к человеку даже спустя десятилетия совместной жизни? Судя по большому количеству разводов, это все еще серьезная проблема для многих пар. В этом зачастую виноваты неверные модели поведения и токсичные привычки. Но хорошая новость в том, что от вредных поведенческих шаблонов можно избавиться в любом возрасте с помощью создания новых нейронных связей. Изучением того, как взаимоотношения с людьми формируют мозг человека, занимается межличностная нейробиология. Она утверждает, что мы можем использовать научные открытия о связи работы мозга с нашим опытом, чтобы комплексно изменить свою жизнь. Вот несколько научных способов улучшить отношения с партнером:

1. Выражай признательность партнеру за заботу

Когда твой парень делает что-то приятное или проявляет заботу, не стесняйся признавать это. Давай знать, насколько ты ценишь его, даже если речь идет о повседневных мелочах. Вербальное выражение признательности влияет не только на нейрохимию твоего мозга, но и на мозг партнера. Даже размышляя о том, как ты благодарна, ты начинаешь воспринимать человека более позитивно. Чувство признательности высвобождает дофамин и серотонин, поэтому вы оба ощущаете себя хорошо. Мы всегда мотивированы повторять то, что оказалось приятным. Поэтому парень обязательно захочет ответить взаимностью на твою благодарность. Это поможет вам воспринимать друг друга в более позитивном свете.

2. Используй юмор для разрешения небольших конфликтов

Юмор привлекает людей друг к другу и объединяет, поэтому он незаменим при небольших бытовых конфликтах, без которых в совместной жизни не обойтись. Смеясь над мелкими недоразумениями, вы сможете концентрироваться на положительных моментах и укреплять отношения, а не отталкивать друг друга и копить обиды. Прежде чем шутить в напряженный момент, убедись, что партнер адекватно отреагирует на это. Используй уважительный юмор и будь уверена, что над этой ситуацией уместно смеяться.

3. Делайте новые и веселые вещи вместе

Новизна и волнение — ключ к активации центра вознаграждения в мозге. Эти чувства помогут сохранить романтику и динамику в отношениях. Возьмите уроки сальсы, полетайте на параплане, отправьтесь в парк развлечений. Главное, чтобы вы оба относились к этому опыту положительно и ты не тащила парня к приключением принудительно. Создавайте счастливые моменты в вашей жизни: иногда планомерно, а порою спонтанно. Адреналин сохранит романтику и не даст вам погрязнуть в скучной рутине.

4. Будь щедрой и отзывчивой

Будь открытой для его мнения и обмена эмоциями. Когда ты внимательно слушаешь или делишься идеями, это показывает, что человек важен для тебя. На биологическом уровне прикосновение и взгляд способствуют доверию и близости. Даже незначительные приятные жесты высвобождают «гормон любви» окситоцин — ты же помнишь, что особенно много его выделяется при оргазме. Доктор философии Джон Готтман много лет изучает, что делает отношения успешными на протяжении десятилетий. По его мнению, для позитивных и длительных отношений важны два качества в партнерах: щедрость и доброта. Слушайте друг друга и идите на компромиссы. Отношения должны быть прежде всего партнерством, а не соревнованием.

5. Вы должны позволять друг другу быть собой

Любовная привязанность выживет долгие годы, только если эти отношения будут безопасными для обоих партнеров. Важно сохранять уверенность в человеке и не давать ему повода усомниться в твоих чувствах. Исследования пар, проживших вместе 25 лет, показали, что даже спустя столько времени они продолжали видеть в партнере лучшие качества, лишь посмеиваясь над недостатками, но не критикуя их. Конфликты, конечно, случались, но счастливые пары могли преодолевать их и дальше эффективно общаться, потому что не воспринимали эти проблемы как угрозу отношениям. Чтобы эти способы принесли результат, они должны стать правилами жизни, а не кратковременным опытом. Важно понимать, что мы сами можем формировать свои жизненные установки, эмоции и чувства и осознанно подходить к своим отношениям. Тогда окажется, что секрет долгой совместной жизни не такой уж и секрет: будьте открытыми, благодарными и концентрируйтесь на вашей любви друг к другу, а не на негативных эмоциях.