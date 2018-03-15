Некрасивые мужья знаменитых красоток

«В 2001 мы начали встречаться. Сперва мы приглядывались друг к другу. Я пытался произвести на нее впечатление, позвал на свидание, все было круто — цветы, вино. Но эту невероятную южную девушку было непросто завоевать. Правда, и я сдаваться не собирался», — рассказал Джей Зи в одном из интервью.

Такие ухаживания оценила бы любая девушка. К тому же, Джей Зи не скупился на подарки. Самым роскошным из них стало помолвочное кольцо с 18-каратным бриллиантом. Кроме того, рэпер всегда уделял большое внимание деталям: по словам друзей пары, в день свадьбы он украсил пентхаус 70 000 белых орхидей — любимыми цветами Бейонсе.

Своего нынешнего мужа миллиардера Франсуа-Анри Пино Сальма Хайек встретила в 2006 году. Причем, история отношений этой пары слегка напоминает мексиканский сериал. Пока вы думаете, как красотка Сальма вообще могла положить глаз на этого не слишком привлекательного мужчину, рассказываем.

Актриса и миллиардер познакомились в Венеции, и между ними сразу вспыхнула страсть. Влюбленные встречались около года, и за это время Сальма успела забеременеть. В определенный момент Франсуа-Анри предложил взять паузу в отношениях и, как оказалось, закрутил роман с Линдой Евангелистой, которая также родила ему ребенка. Поняв, что чувства к Хайек не остыли, Пино вернулся к ней. Сейчас они считаются одной из самых крепких звездных пар.

У Кейт Бланшетт и Эндрю Антона случилась любовь с первого взгляда. В одном из интервью актриса призналась, что согласилась на секс со своим будущим мужем уже на третьем свидании и ни капельки об этом не пожалела. «Эндрю повернулся ко мне, когда мы лежали в постели, и сказал: „Кейт“. И я подумала: „Ну все. Сейчас он позовет меня замуж и я отвечу согласием“», но Эндрю всего лишь заявил, что сильно проголодался и попросил любимую чем-нибудь его покормить.

Кто сказал, что все принцы должны быть красавчиками? Кейт Миддлтон вот, например, полюбила Уильяма не за внешность, а за аристократические манеры и благородное сердце. Они познакомились во время учебы в университете Сент-Эндрюс в 2002 году. Около двух лет влюбленные называли свои отношения дружбой, а затем перестали скрывать роман.

В 2007 году после того, как Уильяма застукали в ночном клубе в компании других девушек, Кейт не выдержала и указала ему на дверь, но спустя некоторое время простила. Кейт и Уильям женаты уже почти 7 лет, и на ближайшую годовщину герцогиня подарит мужу третьего ребенка.

Из-за внушительной разницы в возрасте (17 лет), мало кто верил, что эти отношения продлятся долго и закончатся свадьбой. Однако Мэри-Кейт та еще разрушительница стереотипов. Знаменитости поженились в 2015 году в Нью-Йорке в обстановке строжайшей секретности и по-прежнему стараются не распространяться о личной жизни.