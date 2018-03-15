Проклова Елена Игоревна

Дата рождения: 2 сентября 1953

Место рождения: Москва

Знак зодиака: Дева

Прославленная артистка родилась в интеллигентной семье, ее отец Игорь Викторович преподавал программирование и кибернетику в московской Военно-политической академии, а мама Анна Михайловна работала учительницей в школе. Родители матери вели свой род от самых настоящих дворян, родители отца долгое время были профессиональными актерами, а дедушка Виктор Тимофеевич нередко брал внучку с собой на «Мосфильм», где работал на должности помощника режиссера. Неудивительно, что она прошла прослушивание в фильм Александра Митты «Звонят, откройте дверь!». Среди огромного числа претенденток маленькая Лена оказалась лучшей, и ее актерская судьба началась со съемок в одном проекте с Роланом Быковым Люсьеной Овчинниковой . Успех первой же роли определил активное развитие карьеры юной артистки. Она сыграла Герду в сказке «Снежная королева», затем снималась в картинах Викторова и Митты, что никак не сочеталось с учебой в школе, которую девочка в итоге закончила экстерном. Затем была учеба в школе-студии МХАТ у мастера Василия Маркова . В 1973 году сразу после получения диплома новоиспеченная актриса начала работать в составе труппы МХАТа. За двадцать лет в театре Проклова сыграла весь основной репертуар театра, откуда ушла в начале 90-ых годов. Параллельно она успела сняться почти в трех десятках фильмов, многие из которых по праву считаются классикой советского кино. Елена Проклова смогла реализоваться и на телевидении, приняв участие в таких проектах как «Последний герой 3: Остаться в живых», вела «Малахов +» вместе с Геннадием Малаховым , в 2010 была приглашена работать на шоу «ЖКХ» на Первом канале.

Личная жизнь Елены Прокловой

Долгое время подробности бурной молодости Елены Прокловой были скрыты от широкой общественности, но в 2017 году знаменитая актриса сама раскрыла все карты в интервью Юлии Меньшовой в программе «Наедине со всеми». Первой любовью тогда еще несовершеннолетней Лены стал 33-летний Олег Табаков , с которым она встретилась на съемках «Гори, гори, моя звезда». Роману не суждено было стать счастливым, ведь Табаков был женатым отцом двоих детей. Первым мужем актрисы стал режиссер Виталий Мелик — Карамов, которым она, по собственным словам, заполнила пустующую нишу в своей жизни. В браке у пары родилась дочь Арина, но прожив всего 5 лет вместе, супруги приняли решение разойтись. Проклова с головой окунулась в свою стремительно развивающуюся карьеру, что со временем сильно усложнило отношения с дочерью, подружиться с которой Елене удалось много лет спустя. Сейчас они очень близки и откровенны друг с другом.

Второй брак актриса решилась заключить уже будучи старше и мудрее. Ее избранником стал врач Александр Дерябин . К сожалению, их семья была разрушена трагедией: родившиеся у них мальчики-близнецы умерли во младенчестве. Для Елены это стало страшным ударом, от которого ей не удавалось оправиться более полутора лет.

В третий брак актриса вступила в 1984 году, ее мужем стал бизнесмен Андрей Тришин , друг ее старшего брата. Их первенец погиб прожив всего неделю, но им удалось пережить потерю и через десять лет брака в семье родилась дочь Полина, а спустя всего год Елена Проклова стала бабушкой: Арина родила дочь Алису. В 2015 году пара пережила серьезную размолвку и развод с Андреем Тришиным, но не так давно они помирились и, как рассказывала сама актриса, снова стали жить вместе.

Интересные факты

Последний муж Елены Андрей Тришин — заядлый охотник, так что актриса не раз участвовала в хобби мужа и даже сама охотилась на животных, а так же, по ее собственному утверждению, научилась готовить мясо кабана и слона.

Фильмография:

1965 — Звонят, откройте дверь

1966 — Снежная королева

1967 — Встречи

1968 — Переходный возраст

1969 — Гори, гори, моя звезда

1975 — Единственная…

1976 — Ключ без права передачи

1976 — Сентиментальный роман

1977 — Как Иванушка—дурачок за чудом ходил

1977 — Мимино

1977 — Смятение чувств

1977 — Собака на сене

1977 — Собственное мнение

1978 — Голубка

1978 — Капитанская дочка

1979 — Верой и правдой

1979 — Инспектор Гулл

1979 — Ищи ветра…

1980 — Какие наши годы!

1981 — Будьте моим мужем

1982 — Вот опять окно…

1982 — Молодость

1982 — Мы жили по соседству

1982 — Несколько капель

1983 — Будь счастлива, Юлия!

1983 — Из жизни начальника уголовного розыска

1983 — Поздняя любовь

1984 — Первая конная

1985 — Грядущему веку

1987 — Запомните меня такой

1987 — Так победим!

1989 — Женщины, которым повезло

1989 — Идеальное преступление

1992 — А спать с чужой женой хорошо?!

1998 — Чехов и Ко 1999 — Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского

2001 — Желтый карлик

2006 — Счастье по рецепту

2010 — А мама лучше!

Библиография

1999 — В роли себя самой