Клоны-неразлучники

Анна и Артём Анисимовы , женаты 1 год и 6 месяцев

«Часто слышим комплименты в свой адрес: «Какая милая пара. Какие дети будут красивые», — делится Анна. — Наши отношения начались с дружбы — мы познакомились 8 лет назад в гостях у четвероюродного брата. Долгое время мы общались вдвоём по-дружески, но искра между нами с Артёмом была всегда.

Мы повзрослели, а искра переросла в нечто большее. Любопытно, что при знакомстве с родителями сходство они не сразу заметили. Сейчас, спустя время, отмечают, что с каждым днём мы всё больше похожи друг на друга. Секрет счастливого брака? Могу сказать, что дело не только во внешности. Одни говорят, что противоположности притягиваются, другие — наоборот… в любви все законы работают».

Олеся Ракунова и Дмитрий Когтенев, вместе 11 лет «Самое интересное, что у Димы, моего мужа, есть сестра-двойняшка, нам говорят, что мы сёстры, а когда мы втроём, люди вообще путаются, — говорит Олеся. — Судьба ли наша встреча? Да, но ко внешности не имеет отношения. Я астропсихолог и точно знаю, что судьба — это когда есть кармические положения в гороскопах. Мы познакомились по переписке, были коллегами, работая в одной компании в разных городах.

Я написала письмо по работе, должна была отправить в рассылку группе людей, а по ошибке отправила только ему, так и началась наша любовь с первого письма. Увиделись через два месяца, сразу поняли, что будем вместе».

Настя Чупрова и Акрам Салимов, вместе 2 года

«Я не раз замечала, что во многих парах парень и девушка похожи друг на друга как брат и сестра, — рассказывает Настя. — Судьба ли это? Я больше склоняюсь к тому, что люди на подсознательном уровне ищут партнёра, похожего на себя или своего родителя. А вот знакомство наше я считаю судьбой. Как говорится, мы оба оказались «в нужном месте в нужное время». Это было 2 года назад — я училась в НГТУ, а он в медицинском университете.

Меня попросили сыграть в баскетбол за факультет, идти я не хотела, пыталась отмазаться кучей дел, но так как больше некому было играть, а за участие предлагали «автомат» по физкультуре, я всё-таки согласилась. Пришла на игру, переоделась и направилась к своей команде. Когда шла по стадиону, почувствовала пристальный взгляд. Мне стало интересно, я обернулась и увидела молодого человека, который мне улыбался. Всю игру он смотрел на меня, мы постоянно переглядывались, улыбались друг другу, игра вообще не пошла, я даже не могла сосредоточиться на мяче.

После игры он подошёл, мы познакомились, разговорились. Оказалось, что он не из моего университета и тоже оказался на игре случайно, по просьбе друга. Вот такая неслучайная встреча. Про сходство нам говорят не так часто, а вот наши родители сразу разглядели в нас что-то общее».

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