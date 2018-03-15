В плену чувств: странные и безумные подвиги звезд ради любви 

Любовь способна толкнуть человека на странные или безумные поступки, и ради возлюбленных даже известные личности отваживаются идти на подвиги. Публика помнит несколько самых необдуманных, шокирующих и красивых поступков знаменитостей, совершенных ради второй половинки. Хайди Клум Избранник выдающейся модели певец Seal сделал ей волшебное предложение руки и сердца в заснеженных горах Канады. Он прилетел в подготовленное место на вертолете, а в хижине из снежных блоков пару ждала кровать в лепестках роз, свечи и изысканный ужин. Уилл Смит Актер впечатлял свою возлюбленную Джаду Пинкетт цветами, но он не ограничился несколькими букетами, а выслал девушке целый грузовик разных цветов. Указанный поступок впечатлил избранницу Смита и привлек внимание поклонников актрера, которые сочли его очень романтичным. Том Круз Актер покорил публику своей излишней эмоциональностью при посещении шоу Опры Уинфри. Деятель кино оказался настолько переполнен чувствами к своей экс-супруге Кэти Холмс, что буквально не мог усидеть на месте, прыгал на диван, становился на одно колено, но при этом даже не думал о том, что это может отразиться на его репутации. Анджелина Джоли Несмотря на то, что актриса и Билли Торнтон не смогли сохранить отношения на долгие годы, поступок Джоли во время Каннского кинофестиваля 2000 года сохранился в памяти фанатов как доказательство большой любви. Тогда Джоли надела ампулу, содержавшую кровь ее избранника, используя ее в качестве медальона, а у ее возлюбленого имелся такой же с кровью актрисы. Джонни Депп По мнению публики, актер слишком сильно любил Вайнону Райдер и покорял ее всеми возможными способами, например, сделал татуировку с ее именем. Однако ради Ванессы Паради, еще одной своей большой любви, Джонни Депп приобрел виноградник во Франции и подарил ей, чтобы показать искренность чувств. Ксения Собчак Скандальная телеведущая и новоиспеченный политик Ксения Собчак после замужества показала жертвенную покорность в качестве супруги. Импульсивная личность в прошлом журналистка променяла масштабные тусовки на семейные поездки в компании Максима Виторгана. Кроме того, теледива теперь выглядит женственнее и хладнокровнее, а еще умеет ловко готовить сырники, которые обожает ее супруг. Наталья Королёва
Ради своего супруга Сергея Глушко певица старается держать свою фигуру в форме и даже выполняет тяжелые спортивные упражнения под чутким присмотром своего мужа. Публика предполагает, что Королёва заинтересована в таком сотрудничестве, ведь ее супруг имеет красивое тело, поэтому она не отстает и соглашается даже на жесткие диеты.