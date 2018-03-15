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Дженнифер Лопес рассказала о свадьбе с Алексом Родригесом
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Дженнифер Лопес рассказала о свадьбе с Алексом Родригесом 

Журнал ОК! 15 марта 2018
48-летняя Дженнифер Лопес украсила обложку апрельского номера Harper’s Bazaar и поразила поклонников фотосессией для журнала. На кадрах она качается на качелях в красном платье и балансирует на канате в очень романтичном образе. И все это дополняют пейзажи большого города.
Мы просто влюбились в эту съёмку Дженнифер Лопес для Harper's Bazzar? #themoodnews #like4like #celebrity #jlo #jenniferlopez
A post shared by The Mood (@themoodmagazine) on  Mar 15, 2018 at 10:09am PDT  Кроме этого, Джей Ло дала честное интервью, где рассказала, собирается ли замуж за своего бойфренда Алекса Родригеса.
Да, я бы хотела состариться вместе с кем-то. Но я не давлю на него: все хорошо, у нас здоровые отношения, мы прекрасно друг друга понимаем, — приводит слова певицы Harper’s Bazaar.
Звезда также отметила, что Родригес отлично ладит с ее детьми, а она подружилась с его дочерями.
Дженнифер высказалась и на тему сексуальных домогательств, признавшись, что тоже сталкивалась с недопустимыми просьбами.
Слышала ли я когда-либо от режиссера фразу «Сними футболку и покажи грудь»? Да. Делала ли я это? Нет. Когда я возразила, у меня чуть сердце из груди не выскочило. Я подумала: что я наделала? Ведь это мой работодатель. Но в глубине души я понимала, что его поведение недопустимо, — заявила Джей.
Отвечая на вопрос о том, как ей удается выглядеть так молодо, Лопес заявила, что она «вне времени».
У меня нет возраста, я вне времени — повторяю себе это каждый день, несколько раз в день. Звучит банально, но возраст, действительно, у нас в голове, — призналась Дженнифер.
Ранее сообщалось, что бойфренд певицы Алекс Родригес собирается сделать ей предложение под Рождество, однако, похоже, пока это осталось только планами.
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