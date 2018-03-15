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«Пора поздравлять!»: экс-участница «Дома-2» показала беременный живот
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«Пора поздравлять!»: экс-участница «Дома-2» показала беременный живот 

Eva.ru 15 марта 2018
Фото: Eva.ru
Кристина Дерябина продемонстрировала себя подписчикам своего микроблога в довольно неожиданном положении. Экс-участница популярной телестройки предстала перед публикой с животом, написав о пост о беременности.
Одна из самых скандальных бывших участниц телепроета «Дом-2» Кристина Дерябина ошарашила своих фанатов неожиданным фотоснимком. Она продемонстрировала большой живот, который может говорить только о прекрасном в жизни каждой женщины положении — ожидании ребенка. Под фото девушка написала, что так бы она выглядела, если бы была беременной. Поклонники поняли, что это фотошоп и выдохнули с облегчением, не понимая, радоваться им или нет. С одной стороны, они бы хотели увидеть Дерябину в роли мамы, но все же желают ей сначала обручиться со своим возлюбленным. «Пора поздравлять!» «Ого! Вот это живот!» «Я и правда подумала, что ты беременна!» «Сразу и не поймешь, что фотошоп»
А некоторые злопыхатели, которые не любят Дерябину еще со времен «Дома-2», поспешили язвительно высказаться о Кристине, как о матери. По их предположению, девушке вовсе не стоит рожать детей, так как, судя по эфирам скандальной телестройки, она ведет себя очень неуравновешенно. Комментирующие признались, что не желают ребенку такую маму. Однако всем свойственно меняться. К примеру, Анастасия Лисова, которая также показывала свой характер будучи участницей проекта, сейчас является любящей женой и заботливой мамой.
По всей видимости, в жизни Кристины всё идёт своим чередом. Для начала она хочет выйти замуж, а уже потом обзаводиться наследниками. Недавно девушка опубликовала пост о свадьбе, представ в платье невесты. Подписчики Дерябиной посмеялись и решили, что таким образом она решила намекнуть своему мужчине на то, чтобы он сделал ей предложение.
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