Как сделать из мужчины идеального любовника

Поговорить, казалось бы, самый очевидный совет. Но четкий деловой разговор с подробной инструкцией может мужчину шокировать — и вы просто потеряете любовника. Следует помнить, что важную информацию об интимных отношениях мы воспринимаем через призму своего языка любви. И если язык любви вашего мужчины не общение, а, например, подарки, то раскрыть его вам будет сложно. Но попытаться стоит!

5 языков любви:

акты служения,

слова одобрения,

качественное время,

получение подарков,

физические прикосновения.

В идеале вы должны использовать все пять, чтобы ваш партнер правильно вас понимал.

Акты служения

К актам служения никогда не нужно принуждать. Помните: просьбы дают право выбора, требования останавливают течение любви. Для объяснения на этом языке хорошо подходят ролевые игры. Это очень простой способ одновременно донести до мужчины все свои пожелания в сексе. Исполните роль строгой учительницы, которая дает ученику урок: записать и запомнить все эрогенные зоны своей наставницы. А потом учительница проверяет, как усвоен материал. Шикарный завтрак, приготовленный вами после бурной ночи, во время которой вы оба получили удовольствие, будет прекрасным закреплением результата.

Слова одобрения

Не забывайте хвалить своего любимого за то, что он сделал для вас — и он сделает гораздо больше.

Если вы хотите как можно ярче донести свою мысль до партнера, то постройте разговор, начиная с комплимента той или иной его черте, которую он сам считает в себе важной. Ваш секс должен быть «озвучен» — стонами, восклицаниями типа: «О, да!» или «Продолжай так!» Мужчины хорошо воспринимают, когда, например, во время просмотра эротической сцены в фильме женщина говорит, что хотела бы попробовать так же. Но здесь надо быть конкретной. Так же — это как? На медвежьей шкуре? Или нежно? Или в горах? Или с миллионером? Лучше уж заявите прямым текстом: «Я бы хотела, чтобы ты тоже меня связал».

Подарки

Если язык любви вашего партнера — подарки, преподнесите ему аксессуар, намекающий на вашу фантазию (например, наручники или маску). Но не на праздник, а в качестве неожиданного сюрприза. Кстати, можно подарить и сертификат на секс-тренинг. Мужчины хорошо воспринимают подобные подарки, тем более если женщина сама посещает курсы — он вполне адекватно воспримет предложение прокачаться в сексе и «дойти до вашего уровня».

Качественное время

Если это язык любви вашего мужчины, значит, вам необходимо делать важные для двоих вещи вместе. Например, предложите ему посетить тайский массаж для пар, а потом продолжить дома в формате ролевой игры. Или, если хотите попробовать БДСМ, то посмотрите вместе соответствующий фильм. А если вам для реализации фантазии нужна атрибутика, то приобретать ее надо тоже вместе — иначе мужчина может обидеться. Не переживайте: современные интим-магазины не травмируют психику покупателей, даже новичков.

Физические прикосновения

Для мужчин этого типа объяснения по поводу секса не представляют особой сложности: сделайте ему эротический массаж. Возьмите его руку и проведите ею по вашим эрогенным зонам — с нужной скоростью и нужным нажимом. Просто покажите, где и как вас надо трогать. Если вы хотите, чтобы партнер положил руку вам на ягодицу, возьмите ее и положите сами, при этом своей реакцией покажите, что вам нравятся эти ощущения (прогибайтесь, прижимайтесь к нему). Если вы хотите навязать партнеру ваш темп фрикций, сначала ускорьтесь или замедлитесь до его темпа, а потом постепенно наращивайте или замедляйте свой. Для того чтобы остановить мужчину, который торопится как кролик, в миссионерской позиции можно обхватить его ногами вокруг талии и прижать к себе. Людьми, понимающими этот язык, проще всего управлять уже в процессе — прижимать, отталкивать, менять позы…

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